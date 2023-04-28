https://sputniknews.com.tr/20230428/pentagon-abd-brukselde-muttefikleriyle-kieve-hizlandirilmis-silah-sevkiyatini-gorusecek-1070295339.html
Pentagon: ABD, Brüksel'de müttefikleriyle Kiev'e hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşecek
Pentagon: ABD, Brüksel'de müttefikleriyle Kiev'e hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşecek
Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD’nin Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere müttefikleriyle Brüksel’de bir araya geleceğini açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T00:02+0300
2023-04-28T00:02+0300
2023-04-28T00:02+0300
ukrayna krizi
pentagon
ukrayna
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silah sevkiyatı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakan Yardımcısı William LaPlante liderliğindeki ABD heyetinin bu hafta NATO ve AB müttefiki 40'tan fazla ülkenin temsilcileriyle Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geleceğini söyledi.Ryder, “LaPlante, bu hafta Brüksel'de bir grup ulusal silahlanma direktörüyle yapılacak toplantıya başkanlık ediyor. Toplantıya Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedarikini ve üretimini hızlandırmaya yönelik küresel çabalara odaklanan 40'tan fazla Avrupa Birliği ve NATO ülkesinin silahlanma direktörleri ve temsilcileri katılıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230422/abdli-emekli-albay-mcgregor-abd-ve-ukraynayi-birbirine-baglayan-sey-acgozluluk-1070060576.html
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pentagon, ukrayna, abd, silah sevkiyatı
pentagon, ukrayna, abd, silah sevkiyatı
Pentagon: ABD, Brüksel'de müttefikleriyle Kiev'e hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşecek
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Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD’nin Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere müttefikleriyle Brüksel’de bir araya geleceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakan Yardımcısı William LaPlante liderliğindeki ABD heyetinin bu hafta NATO ve AB müttefiki 40'tan fazla ülkenin temsilcileriyle Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geleceğini söyledi.
Ryder, “LaPlante, bu hafta Brüksel'de bir grup ulusal silahlanma direktörüyle yapılacak toplantıya başkanlık ediyor. Toplantıya Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedarikini ve üretimini hızlandırmaya yönelik küresel çabalara odaklanan 40'tan fazla Avrupa Birliği ve NATO ülkesinin silahlanma direktörleri ve temsilcileri katılıyor” dedi.