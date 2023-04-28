https://sputniknews.com.tr/20230428/pentagon-abd-brukselde-muttefikleriyle-kieve-hizlandirilmis-silah-sevkiyatini-gorusecek-1070295339.html

Pentagon: ABD, Brüksel'de müttefikleriyle Kiev'e hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşecek

Pentagon: ABD, Brüksel'de müttefikleriyle Kiev'e hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşecek

Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD’nin Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere müttefikleriyle Brüksel’de bir araya geleceğini açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T00:02+0300

2023-04-28T00:02+0300

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ukrayna krizi

pentagon

ukrayna

abd

silah sevkiyatı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakan Yardımcısı William LaPlante liderliğindeki ABD heyetinin bu hafta NATO ve AB müttefiki 40'tan fazla ülkenin temsilcileriyle Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geleceğini söyledi.Ryder, “LaPlante, bu hafta Brüksel'de bir grup ulusal silahlanma direktörüyle yapılacak toplantıya başkanlık ediyor. Toplantıya Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedarikini ve üretimini hızlandırmaya yönelik küresel çabalara odaklanan 40'tan fazla Avrupa Birliği ve NATO ülkesinin silahlanma direktörleri ve temsilcileri katılıyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230422/abdli-emekli-albay-mcgregor-abd-ve-ukraynayi-birbirine-baglayan-sey-acgozluluk-1070060576.html

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