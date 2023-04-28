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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/pentagon-abd-brukselde-muttefikleriyle-kieve-hizlandirilmis-silah-sevkiyatini-gorusecek-1070295339.html
Pentagon: ABD, Brüksel'de müttefikleriyle Kiev'e hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşecek
Pentagon: ABD, Brüksel'de müttefikleriyle Kiev'e hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşecek
Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD’nin Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere müttefikleriyle Brüksel’de bir araya geleceğini açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
pentagon
ukrayna
abd
silah sevkiyatı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakan Yardımcısı William LaPlante liderliğindeki ABD heyetinin bu hafta NATO ve AB müttefiki 40'tan fazla ülkenin temsilcileriyle Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geleceğini söyledi.Ryder, “LaPlante, bu hafta Brüksel'de bir grup ulusal silahlanma direktörüyle yapılacak toplantıya başkanlık ediyor. Toplantıya Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedarikini ve üretimini hızlandırmaya yönelik küresel çabalara odaklanan 40'tan fazla Avrupa Birliği ve NATO ülkesinin silahlanma direktörleri ve temsilcileri katılıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230422/abdli-emekli-albay-mcgregor-abd-ve-ukraynayi-birbirine-baglayan-sey-acgozluluk-1070060576.html
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pentagon, ukrayna, abd, silah sevkiyatı
pentagon, ukrayna, abd, silah sevkiyatı

Pentagon: ABD, Brüksel'de müttefikleriyle Kiev'e hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşecek

00:02 28.04.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD’nin Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere müttefikleriyle Brüksel’de bir araya geleceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakan Yardımcısı William LaPlante liderliğindeki ABD heyetinin bu hafta NATO ve AB müttefiki 40'tan fazla ülkenin temsilcileriyle Ukrayna'ya hızlandırılmış silah sevkiyatını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geleceğini söyledi.
Ryder, “LaPlante, bu hafta Brüksel'de bir grup ulusal silahlanma direktörüyle yapılacak toplantıya başkanlık ediyor. Toplantıya Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedarikini ve üretimini hızlandırmaya yönelik küresel çabalara odaklanan 40'tan fazla Avrupa Birliği ve NATO ülkesinin silahlanma direktörleri ve temsilcileri katılıyor” dedi.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
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