https://sputniknews.com.tr/20230428/oktay-kaynarca-dizi-cekimlerinde-dublor-kullanmadan-30-metreden-atladi-1070325446.html

Oktay Kaynarca dizi çekimlerinde dublör kullanmadan 30 metreden atladı

Oktay Kaynarca dizi çekimlerinde dublör kullanmadan 30 metreden atladı

Başrolünü oynadığı ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinde, senaryo gereği 30 metreden atlaması ihtiyaç duyulan Oktay Kaynarca, dublör kullanmadan viyadüğe çıkarak... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T16:57+0300

2023-04-28T16:57+0300

2023-04-28T16:57+0300

oktay kaynarca

dublör

ambulans

yaşam

atlama

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Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Engin Ballı, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca 30 metre yükseklikten atladı.2 Mayıs'ta yayınlanacak olan 29. Bölüm çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, halatla bağlanarak kendisini boşluğa bıraktı. Dublör kullanmak istemeyen Kaynarca, cesaretiyle alkış topladı. Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti.

https://sputniknews.com.tr/20211201/oktay-kaynarca-suleyman-cakiri-yeniden-canlandiracagi-iddialariyla-ilgili-konustu-1051332325.html

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oktay kaynarca, dublör, ambulans, atlama