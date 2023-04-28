https://sputniknews.com.tr/20230428/oktay-kaynarca-dizi-cekimlerinde-dublor-kullanmadan-30-metreden-atladi-1070325446.html
Oktay Kaynarca dizi çekimlerinde dublör kullanmadan 30 metreden atladı
Oktay Kaynarca dizi çekimlerinde dublör kullanmadan 30 metreden atladı
Başrolünü oynadığı ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinde, senaryo gereği 30 metreden atlaması ihtiyaç duyulan Oktay Kaynarca, dublör kullanmadan viyadüğe çıkarak... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T16:57+0300
2023-04-28T16:57+0300
2023-04-28T16:57+0300
oktay kaynarca
dublör
ambulans
yaşam
atlama
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Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Engin Ballı, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca 30 metre yükseklikten atladı.2 Mayıs'ta yayınlanacak olan 29. Bölüm çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, halatla bağlanarak kendisini boşluğa bıraktı. Dublör kullanmak istemeyen Kaynarca, cesaretiyle alkış topladı. Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti.
https://sputniknews.com.tr/20211201/oktay-kaynarca-suleyman-cakiri-yeniden-canlandiracagi-iddialariyla-ilgili-konustu-1051332325.html
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oktay kaynarca, dublör, ambulans, atlama
oktay kaynarca, dublör, ambulans, atlama
Oktay Kaynarca dizi çekimlerinde dublör kullanmadan 30 metreden atladı
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Başrolünü oynadığı ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinde, senaryo gereği 30 metreden atlaması ihtiyaç duyulan Oktay Kaynarca, dublör kullanmadan viyadüğe çıkarak koruyucu halatla aşağı atladı.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Engin Ballı, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş
'ın haberine göre, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca 30 metre yükseklikten atladı.
2 Mayıs'ta yayınlanacak olan 29. Bölüm çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, halatla bağlanarak kendisini boşluğa bıraktı. Dublör kullanmak istemeyen Kaynarca, cesaretiyle alkış topladı. Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti.