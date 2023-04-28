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https://sputniknews.com.tr/20230428/okan-bayulgen-istanbul-artik-kimseye-bir-sey-vadetmiyor-1070317802.html
Okan Bayülgen: İstanbul artık kimseye bir şey vadetmiyor
Okan Bayülgen: İstanbul artık kimseye bir şey vadetmiyor
Okan Bayülgen, İstanbul'un değiştirilen demografisini, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T14:21+0300
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Şovmen Okan Bayülgen’in tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programının son bölümüne Okan Çabalar, Karhan Herduran, Anıl Piyancı, Melis Danışmend, Evrencan Gündüz, Naz Özgülüş ve Mehmet Zihni Sungur konuk oldu.Programa Okan Bayülgen'in, İstanbul'un değiştirilen demografisini anlattığı anlar gündem oldu.Bayülgen, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya tipli bir adam... Garsonlar sevinç içerisinde 'Ah Türk geldi' diye. Diyorlar ki 'Esnaf oradan para kazanacak'. Ne oluyor? Eskiden para kazanmıyorlar mıydı? Korkunç bir durum" dedi.Okan Bayülgen, şöyle devam etti:
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okan bayülgen, demografik yapı, istanbul, deprem
okan bayülgen, demografik yapı, istanbul, deprem

Okan Bayülgen: İstanbul artık kimseye bir şey vadetmiyor

14:21 28.04.2023
© AAOkan Bayülgen
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Okan Bayülgen, İstanbul'un değiştirilen demografisini, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya tipli bir adam... Korkunç bir durum. Bu şehir artık kimseye bir şey vadetmiyor" ifadeleriyle anlattı.
Şovmen Okan Bayülgen’in tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programının son bölümüne Okan Çabalar, Karhan Herduran, Anıl Piyancı, Melis Danışmend, Evrencan Gündüz, Naz Özgülüş ve Mehmet Zihni Sungur konuk oldu.
Programa Okan Bayülgen'in, İstanbul'un değiştirilen demografisini anlattığı anlar gündem oldu.
Bayülgen, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya tipli bir adam... Garsonlar sevinç içerisinde 'Ah Türk geldi' diye. Diyorlar ki 'Esnaf oradan para kazanacak'. Ne oluyor? Eskiden para kazanmıyorlar mıydı? Korkunç bir durum" dedi.
Okan Bayülgen, şöyle devam etti:

"Bu şehir artık kimseye bir şey vadetmiyor. Bir de üzerine deprem olacak, tamamen kapıya kilidi vuracağız, hepimiz Konya'ya yerleşeceğiz düz alan diye. İstanbul ile ilgili bu kadar cefaya katlanıyoruz ama bu şehir bana ne veriyor?"

Geliri depremzedelerle paylaşılacak Richard oyunu AKM'de sahnelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
MULTİMEDYA
Oyunun gelirini paylaşan Bayülgen: Emekçilerin paralarını ödüyoruz, kendi kârımızdan vazgeçiyoruz
6 Mart, 15:45
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