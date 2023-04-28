https://sputniknews.com.tr/20230428/okan-bayulgen-istanbul-artik-kimseye-bir-sey-vadetmiyor-1070317802.html

Okan Bayülgen: İstanbul artık kimseye bir şey vadetmiyor

Okan Bayülgen: İstanbul artık kimseye bir şey vadetmiyor

Okan Bayülgen, İstanbul'un değiştirilen demografisini, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T14:21+0300

2023-04-28T14:21+0300

2023-04-28T14:21+0300

yaşam

okan bayülgen

demografik yapı

istanbul

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070317648_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38eacba33efb08b61236da5448ff111d.jpg

Şovmen Okan Bayülgen’in tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programının son bölümüne Okan Çabalar, Karhan Herduran, Anıl Piyancı, Melis Danışmend, Evrencan Gündüz, Naz Özgülüş ve Mehmet Zihni Sungur konuk oldu.Programa Okan Bayülgen'in, İstanbul'un değiştirilen demografisini anlattığı anlar gündem oldu.Bayülgen, "Tarihi lüks restorana gittiğimde bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort, bir Rus, onun yanında mafya tipli bir adam... Garsonlar sevinç içerisinde 'Ah Türk geldi' diye. Diyorlar ki 'Esnaf oradan para kazanacak'. Ne oluyor? Eskiden para kazanmıyorlar mıydı? Korkunç bir durum" dedi.Okan Bayülgen, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230306/oyunun-gelirini-paylasan-bayulgen-emekcilerin-paralarini-oduyoruz-kendi-krimizdan-vazgeciyoruz-1067877974.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okan bayülgen, demografik yapı, istanbul, deprem