https://sputniknews.com.tr/20230428/odunpazari-belediyesinden-banki-goturen-kisiye-uyari-her-ask-acisi-ceken-bankimizi-calarsa-yandik-1070298944.html
Odunpazarı Belediyesi'nden bankı götüren kişiye uyarı: Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık
Odunpazarı Belediyesi'nden bankı götüren kişiye uyarı: Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık
Eskişehir’de bir sosyal medya kullanıcısının, 'Odunpazarı Belediyesi' yazan bankın fotoğrafıyla "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin?" yazısını... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T02:19+0300
2023-04-28T02:19+0300
2023-04-28T02:23+0300
türkiye
eskişehir
odunpazarı
bank
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Eskişehir'de bir kişinin sosyal medyada Odunpazarı Belediyesine ait bankı alıp başka bir yere götürmesine ilişkin yaptığı paylaşım dikkati çekti.Sosyal medya hesabında bir kişinin, üzerinde "Odunpazarı Belediyesi" yazan bankın fotoğrafıyla "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin?" yazısına ilişkin belediyenin resmi Twitter hesabından mesaj paylaşıldı.Mesajda şu ifadelere yer verildi:
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eskişehir, odunpazarı, bank
eskişehir, odunpazarı, bank
Odunpazarı Belediyesi'nden bankı götüren kişiye uyarı: Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık
02:19 28.04.2023 (güncellendi: 02:23 28.04.2023) Abone ol
Eskişehir’de bir sosyal medya kullanıcısının, 'Odunpazarı Belediyesi' yazan bankın fotoğrafıyla "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin?" yazısını paylaşması üzerine belediyenin sosyal medya hesabından "Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık" uyarısı yapıldı.
Eskişehir'de bir kişinin sosyal medyada Odunpazarı Belediyesine ait bankı alıp başka bir yere götürmesine ilişkin yaptığı paylaşım dikkati çekti.
Sosyal medya hesabında bir kişinin, üzerinde "Odunpazarı Belediyesi" yazan bankın fotoğrafıyla "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin?" yazısına ilişkin belediyenin resmi Twitter hesabından mesaj paylaşıldı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık... Kamu malına zarar vermenin veya çalmanın kanunen büyük cezası olduğunu bildiğinizi ümit ediyoruz sevgili gençler. (Bank taleplerine istinaden yazmak zorunda kaldık)."