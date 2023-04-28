https://sputniknews.com.tr/20230428/odunpazari-belediyesinden-banki-goturen-kisiye-uyari-her-ask-acisi-ceken-bankimizi-calarsa-yandik-1070298944.html

Odunpazarı Belediyesi'nden bankı götüren kişiye uyarı: Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık

Odunpazarı Belediyesi'nden bankı götüren kişiye uyarı: Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık

Eskişehir’de bir sosyal medya kullanıcısının, 'Odunpazarı Belediyesi' yazan bankın fotoğrafıyla "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin?" yazısını... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T02:19+0300

2023-04-28T02:19+0300

2023-04-28T02:23+0300

türkiye

eskişehir

odunpazarı

bank

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Eskişehir'de bir kişinin sosyal medyada Odunpazarı Belediyesine ait bankı alıp başka bir yere götürmesine ilişkin yaptığı paylaşım dikkati çekti.Sosyal medya hesabında bir kişinin, üzerinde "Odunpazarı Belediyesi" yazan bankın fotoğrafıyla "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin?" yazısına ilişkin belediyenin resmi Twitter hesabından mesaj paylaşıldı.Mesajda şu ifadelere yer verildi:

türkiye

eskişehir

odunpazarı

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eskişehir, odunpazarı, bank