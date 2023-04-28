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Nagehan Alçı: Zühtü Arslan'ın konuşması adeta bir hukuk ve özgürlük manifestosuydu
Nagehan Alçı: Zühtü Arslan'ın konuşması adeta bir hukuk ve özgürlük manifestosuydu
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın mahkemenin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmasına ilişkin, "Konuşmanın içeriği hem... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T15:29+0300
2023-04-28T17:29+0300
politika
nagehan alçı
zühtü arslan
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Alçı, yazısında, "Anayasa Mahkemesi'nin 61 senelik tarihi içinde tartışmasız en özgürlükçü, en demokrat ve aynı zamanda en nitelikli Başkanı Zühtü Arslan oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın nasıl bir geçmişten geldiğini anlamak istiyorsanız sizlere eşim Rasim Ozan’ın 11 Şubat 2015 tarihli “Liberal-demokrat entelektüel Zühtü Arslan” başlıklı yazısını tavsiye ederim. Arslan’ın Başkan olduğu son 8 sene her açıdan çok zor bir dönemdi. Fakat Arslan bu zor dönemi olabildiği kadar iyi idare etti" görüşünü savundu.Alçı, yazısında, şu ifadeleri kullandı:"Öyle ki Tayyip Erdoğan'ın atadığı koyu milliyetçi-muhafazakar üyelerin bile büyük saygısını kazandı. Çünkü geçmişteki kimi AYM Başkanları gibi ucuz siyaset yapmadı. Hep özgürlükleri ve adaleti savundu. Hukuk dilinden ve sükunetten ayrılmadı. Askeri vesayete karşı olduğu kadar Gülenizmin vesayetine de karşı duran bir hukukçu ve gerçek liberal-demokrat aydın Zühtü Arslan. 2013 sonrası Tayyip Erdoğan’a Adnan Menderes’e yapılanları yapmayı amaçlayan darbeci FETÖ’nün tuzağına düşen liberallerden olmadı. O süreçte seçilmiş meşru siyasi lider Tayyip Bey’in yanında durdu ama özellikle Erdoğan’ın hakimleri ve savcıları “devlet memuru” gibi gören otoriter tavrına karşı da tıpkı Sultan Hamid’e direnen Suphi Paşa gibi taviz vermedi. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hep savundu. FETÖ vesayetine şiddetle karşıydı ama FETÖ davalarındaki hukuksuzluklara da gözlerini yummadı. Bu adil duruşu sebebiyle kendine zıt görüşteki AYM üyelerini bile etkileyebildi.Zühtü Bey, 2023’teki seçimlere girmeyecekti ama bizzat Tayyip Bey’in atadığı üyeler yeniden aday olması için ısrar ettiler. Arslan’ın yeniden Başkan seçilmesini sağlayan Erdoğan’ın atadığı AYM üyeleridir. O üyeler gerçek bir hukukçu olduğu için Zühtü Arslan’ın yanında durdular. Sadece emirleri yerine getiren, ‘hazırol’da duran bir asker olmayı reddettiler. Onurlu tavır aldılar. Elbette Arslan’ın da hataları olmuştur. Kendisini en çok destekleyen yazarlardan biri olarak ben de yeri geldi AYM Başkanı’nı sert bir şekilde eleştirdim.Bu yazım üzerine o dönem gördüğü zulümlere rağmen hala olgun ve sakin kalmayı başarabilen bilge insan Osman Kavala bana bir mektup göndermişti. Açıkçası bu süreçten sonra Osman Bey haklı çıktı. Zühtü Arslan, Nazlı Ilıcak kararında bence haksız tavır almış olsa da özgürlükçü-demokrat duruşundan genel olarak taviz vermedi. Otoriteye boyun eğmedi. Devletten gelen telkinlere kulağını tıkadı. Yargıç gibi yargıç olmak bunu gerektiriyordu.Fakat gücü bir yere kadar yetti. Osman Kavala AYM'nin bozma kararına rağmen maalesef hâlâ cezaevinde. Maruz kaldığı hukuksuzluk devam ediyor. Tıpkı bu ülkede tanıdığım en demokrat insanlardan biri olan ve hala cezaevinde bulunan Hakan Altınay’ın maruz kaldığı hukuksuzluk gibi. Gerçekten çok utanç verici…"
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nagehan alçı, zühtü arslan
nagehan alçı, zühtü arslan

Nagehan Alçı: Zühtü Arslan'ın konuşması adeta bir hukuk ve özgürlük manifestosuydu

15:29 28.04.2023 (güncellendi: 17:29 28.04.2023)
© İHANagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© İHA
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın mahkemenin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmasına ilişkin, "Konuşmanın içeriği hem çok cesur hem entelektüel perspektif olarak çok derinlikli hem de çok erdemliydi. Adeta bir hukuk ve özgürlük manifestosuydu" değerlendirmesini yaptı.
Alçı, yazısında, "Anayasa Mahkemesi'nin 61 senelik tarihi içinde tartışmasız en özgürlükçü, en demokrat ve aynı zamanda en nitelikli Başkanı Zühtü Arslan oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın nasıl bir geçmişten geldiğini anlamak istiyorsanız sizlere eşim Rasim Ozan’ın 11 Şubat 2015 tarihli “Liberal-demokrat entelektüel Zühtü Arslan” başlıklı yazısını tavsiye ederim. Arslan’ın Başkan olduğu son 8 sene her açıdan çok zor bir dönemdi. Fakat Arslan bu zor dönemi olabildiği kadar iyi idare etti" görüşünü savundu.
Alçı, yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Öyle ki Tayyip Erdoğan'ın atadığı koyu milliyetçi-muhafazakar üyelerin bile büyük saygısını kazandı. Çünkü geçmişteki kimi AYM Başkanları gibi ucuz siyaset yapmadı. Hep özgürlükleri ve adaleti savundu. Hukuk dilinden ve sükunetten ayrılmadı. Askeri vesayete karşı olduğu kadar Gülenizmin vesayetine de karşı duran bir hukukçu ve gerçek liberal-demokrat aydın Zühtü Arslan. 2013 sonrası Tayyip Erdoğan’a Adnan Menderes’e yapılanları yapmayı amaçlayan darbeci FETÖ’nün tuzağına düşen liberallerden olmadı. O süreçte seçilmiş meşru siyasi lider Tayyip Bey’in yanında durdu ama özellikle Erdoğan’ın hakimleri ve savcıları “devlet memuru” gibi gören otoriter tavrına karşı da tıpkı Sultan Hamid’e direnen Suphi Paşa gibi taviz vermedi. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hep savundu. FETÖ vesayetine şiddetle karşıydı ama FETÖ davalarındaki hukuksuzluklara da gözlerini yummadı. Bu adil duruşu sebebiyle kendine zıt görüşteki AYM üyelerini bile etkileyebildi.
Zühtü Bey, 2023’teki seçimlere girmeyecekti ama bizzat Tayyip Bey’in atadığı üyeler yeniden aday olması için ısrar ettiler. Arslan’ın yeniden Başkan seçilmesini sağlayan Erdoğan’ın atadığı AYM üyeleridir. O üyeler gerçek bir hukukçu olduğu için Zühtü Arslan’ın yanında durdular. Sadece emirleri yerine getiren, ‘hazırol’da duran bir asker olmayı reddettiler. Onurlu tavır aldılar. Elbette Arslan’ın da hataları olmuştur. Kendisini en çok destekleyen yazarlardan biri olarak ben de yeri geldi AYM Başkanı’nı sert bir şekilde eleştirdim.
Bu yazım üzerine o dönem gördüğü zulümlere rağmen hala olgun ve sakin kalmayı başarabilen bilge insan Osman Kavala bana bir mektup göndermişti. Açıkçası bu süreçten sonra Osman Bey haklı çıktı. Zühtü Arslan, Nazlı Ilıcak kararında bence haksız tavır almış olsa da özgürlükçü-demokrat duruşundan genel olarak taviz vermedi. Otoriteye boyun eğmedi. Devletten gelen telkinlere kulağını tıkadı. Yargıç gibi yargıç olmak bunu gerektiriyordu.
Fakat gücü bir yere kadar yetti. Osman Kavala AYM'nin bozma kararına rağmen maalesef hâlâ cezaevinde. Maruz kaldığı hukuksuzluk devam ediyor. Tıpkı bu ülkede tanıdığım en demokrat insanlardan biri olan ve hala cezaevinde bulunan Hakan Altınay’ın maruz kaldığı hukuksuzluk gibi. Gerçekten çok utanç verici…"
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