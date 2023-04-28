Mustafa Sarıgül: Psikolojik üstünlük ilk defa muhalefete geçti
10:21 28.04.2023 (güncellendi: 10:59 28.04.2023)
Özel
Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programına konuk olan ve CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Altılı Masa için en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur, psikolojik üstünlük ilk defa muhalefete geçmiştir” dedi.
14 Mayıs’ta sandığa gitmeye hazırlanan Türkiye’de gündemi, siyasi partilerin seçim programları ve yapılan açıklamalar belirliyor. Bir yandan liderlerin mitingler düzenleyerek seçimlere hazırlandığı görülürken, diğer yandan ise ittifakların aday gösterdiği milletvekilleri de kendi seçim bölgelerinde faaliyetler yürütüyor. Bunlardan biri de CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül.
CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son halini verdiği milletvekili aday listesinde en dikkat çeken isimlerden biri de Sarıgül olmuştu. 2005'te CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ‘Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği’ gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen Sarıgül’ün, son verilere göre, ALF Araştırma’nın 14-17 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankette aday gösterildiği Erzincan'da CHP'nin büyük sıçrama yaptığı da kayıtlara geçti. Ankete göre, 2018 seçimlerinde yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan AK Parti 5 puan kaybederken; yüzde 25.5'lik kesimden oy alan alan CHP'nin ise oy oranını yüzde 36.4'e yükselttiği görüldü. Sarıgül, gündeme dair son konuşulanlardan çokça eleştirildiği ‘af teklifine’, gençlerin sorunlarından Erzincan için planlarına kadar merak edilen birçok konuyu Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programında anlattı.
‘Sayın Genel Başkan, Erzincan’da bulunarak destek vermemi istedi ben de büyük bir gururla geldim’
Kariyerini nasıl değerlendireceği ve CHP’de siyaset yapmaya devam edip etmeyeceği konusundaki soruları yanıtlayan Sarıgül şunları aktardı:
“Şu anda öyle bir noktadayız ki tek düşünmemiz gereken olay bu başkanlık sistemi Türkiye için doğru olmamıştır ve gerekli şartları karşılamamıştır. Demokratik parlamenter sisteme geçmek Türkiye’nin son derece yararınadır. Biz başından beri bağımsız Cumhurbaşkanı, meclis ve güçlü yargı diyoruz. O nedenle şu anda tek düşüncemiz Türkiye’yi güzelleştirecek, normalleştirecek, ayrıştırmadan uzaklaştıracak demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Şu dönemde hepimizin, yani demokrasiye inanan, bireyin özgürlüğüne ve mutluluğuna inanan, bu sistemin doğru sistem olmadığına inanan bütün demokratik güçlerin Sayın Kılıçdaroğlu’na destek vermesi lazım. Şu anda düşüncemiz Mustafa Sarıgül şuraya gelsin düşüncesinden çok hepimizin odaklanması gereken olay tarlada, fabrikada üretimi sağlayacak, kamuda dürüst yönetimi sağlayacak, devletimizi rayına oturtacak, ekonomiyi düzlüğe çıkartacak olan Sayın Kılıçdaroğlu’na destek vermek amacıyla Erzincan’dayım. Bu bir görevdir benim için, Sayın Genel Başkan Erzincan’da bulunarak destek vermemi istedi ben de büyük bir gururla geldim. Baba, dede ocağında bütün yurttaşlarımla hiçbir siyasi parti gözetmeksizin bütün Erzincanlılar beni bağırlarına basıyorlar. Erzincan’ın hakkını alması için de siyasi kampanyalarımıza devam ediyoruz.”
‘Kampanyalara başladığımız günden bu yana çok ciddi bir oy kazanıyoruz’
2018 seçimlerinde geri dönersek Cumhur İttifakının Erzincan’da yüzde 63 oy alarak 2 vekil çıkarmasına rağmen Millet ittifakının yüzde 30’da kalarak vekil çıkartamadığı hatırlatılan Sarıgül, “Bu seçime dair Erzincan özelinde başarı kriteriniz nedir” sorusuna, “Adaylığımız açıklandıktan sonra Erzincan’da çok yoğun bir karşılama oldu, çok değerli bir kampanya yürütüyoruz. Kıran, döken bir kampanya değil bütünleştiren bir kampanya yürütüyoruz. Hemşerilik duygusu içerisinde kampanya yürütüyoruz ve sevgi kazanacak. Bu noktada da başladığımız günden bu yana çok ciddi bir oy kazanıyoruz. Köylerde, caddelerde, şehirde ben bunu vatandaşlarımızda görüyorum. İnşallah bu oy oranımızı iyice yükselteceğiz, bizim 2-0 yapmamıza çok az bir ramak kaldı. Daha 15 günümüz var, ayın 6’sında Erzincan’ımıza genel başkan olarak alıp Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız. Çok coşkulu, görkemli bir miting hazırlıyoruz. 2.sıra adayımız İYİ Parti’nin adayı, doktor hocamız son derece değerli bir isim. Onun da çok güzel bir çevresi var, el birliği ile çalışıyoruz. CHP’deki bütün aday adayları, 21 tane, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Dayanışma içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde yanıt verdi.
‘Özellikle gençler ve kadınlar çektiğimiz videolara çok ilgili’
Son dönemde Mustafa Sarıgül denilince akla çektiğiniz videolar geliyor. Siz bu videolara devam edecek misiniz, Erzincan seçmeni videolarınıza nasıl karşılık veriyor?
“Gençler ve kadınlar özellikle çok ilgili, bu çektiğimiz videoların tamamında Türkiye’nin bir sorunu var. Ya ekonomi ile ilgili ya genç ve kadınlar ile ilgili ya tarım ya sağlık, her TikTok’da Türkiye’nin bir problemi var. Bunlara yoğun olarak devam edeceğiz. Devam etmemizin sebebi şu; kamuoyuna bu sorunları 9-14 saniye arasında anlatıyoruz. TikTok’da milyonlarca kullanıcı var, Twitter kullanıcıları kültür düzeyi olarak çok yukarıda zaten kararlarını vermişlerdir. Facebook kullanıcıları TikTok arasında gidip gelen belli bir noktada. Instagram’a baktığınız zaman zaten aynı ölçüler içerisinde ama TikTok’da işçiler, öğrenciler, memurlar ve kırsal kesimde yaşayanlar var. Gecekonduda yaşayan gençler var ve o insanlar çok politize olmayan gençler. Biz de o insanların enerjisini görüyoruz ve ulaşmaya devam ediyoruz. Biz TikTok’lara girdiğimiz zaman bizi belli noktalar eleştirdi, siyasetçinin orada ne işi var dediler ama şu anda bütün siyasiler TikTok’da lakin TikTok’un ruhunu yakalamak önemli.”
Bu videoları kaç kişi hazırlıyor, nasıl bir süreçten geçiyor?
“Şöyle, içerik önemli. Bu içerik konusunda gönüllü gençler bize gönderiyorlar, inceliyoruz. Zaman zaman da ben de bu içerikleri yakalayabiliyorum. Örneğin, Manisa’ya gittiğimizde Manisa’nın tulum peyniri var dediler. Ben de dedim ki Erzincan’ın tulum peynirini Manisa’ya kaptırtmam! Yok öyle bir şey! Bunu yaklaşık 9 ay önce söyledim ve gerçekten o zaman Erzincan için milletvekili adaylığım ortada yoktu, şimdi geldiğim zaman bütün peynir üreticileri diyorlar ki, ‘Başkanım onu nasıl söyledin, aslansın!’ O video 5 milyon izlendi.”
‘Gençlerin Türkiye’de kalmalarını sağlayacağız’
Türkiye’nin en genç milletvekili unvanını uzun süre elinizde tutan bir siyasetçi olarak kırsal kesimden şehirlere ve yurtdışına çıkmak için çabalayan gençlere ne söylemek istersiniz?
“5T formülü ile gençlerimizi ülkede tutacağız. Teknoloji, tekstil, tarım, turizme büyük önem vereceğiz. Biz bunlara önem verdiğimiz zaman iş sahasına atıldığımız zaman… Mesela bioNTech aşısını bulan iki tane Türk kökenli Alman doktorlara Türkiye’de laboratuvar ve kimyasal destek verseydik Almanya’ya gitmezlerdi. Almanya’ya 140 milyar Euro gibi bir maddi getirisi oldu. Onun için biz gençlerin önünü açacağız, Erzincan’da da kuluçka merkezleri açacağız. Fikri olan genç bize anlatacak ve onların önünü açacağız. Erzincan’da özellikle tarıma ve hayvancılığa büyük önem vereceğiz. Teknoparklar açarak teknolojiye büyük önem vereceğiz. Kış ve yaz turizmine büyük önem vereceğiz. Enerjiye önem vereceğiz, buranın etrafı dağlık ve rüzgarı sert. Ama güneş enerjisi ile alakalı bir tane bir şey yok. Bugüne kadar yapılmamış bunların hepsini planlayacağız. Türkiye’nin sorunu dinamik gençlerimiz var ama Türkiye’de kalmak istemiyorlar. Türkiye’de kalmalarını sağlayacağız.”
‘İlk vereceğim kanun teklifi aftır’
“İlk vereceğim kanun teklifi aftır. Pandemi sebebiyle hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan konular oldu. Kardeşler için, anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye’m kampanyamız siyasi bir kampanya değil, tamamen vicdani bir kampanyadır. Özellikle binlerce gençlerimiz uyuşturucu tuzağına düşürüldüler ve bu gençleri tekrar yaşama kavuşturmamız lazım. Her konuda af olmaz ama af olması gereken konular var. Esnaflarımız Pandemi koşulları sebebiyle çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce mağdur esnafımız var, mutlaka bunların affedilmesi lazım. Parlamentoda da bu konuda toplumsal uzlaşmayı sağlayacağım.”
Affın dışında kalacak olan suçlara dair de konuşan Sarıgül, “Uyuşturucu satanlar, kadın cinayetler, çocuk tacizleri gibi ama parlamentoda detaylı bakacağız, ezbere konuşmak doğru olmaz” dedi.
‘Başı açık da kapalı da benim, Muharrem ayı da Ramazan ayı da benim’
Bugünkü siyaset dilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Erzincan’da nasıl bir dil kullanıyorsunuz?
Mustafa Sarıgül: Erzincan’da ötekisi olmayan, sevgili dili kullanıyorum. Başı açık da kapalı da benim. Muharrem ayı da benim Ramazan ayı da benim. Kardeşlik hukukunu kullanıyorum.
‘Erzincan çekim merkezi olacak, Erzincanlılar günü düzenleyeceğim’
Erzincan halkı için ilk yapacağınız şey ne olacak?
“Ayın 8’inde bunları açıklayacağım ama Erzincan’ı göç veren il olmaktan çıkarıp göç alan il haline getireceğim. Erzincan çekim merkezi olacak. Sivas ve Erzurum arasına sıkışmış bir il olmaktan çıkacak. Dünyada Erzincanlılar günü düzenleyeceğim. Erzincanlı birçok iş adamı var onları Türkiye’ye getirteceğim. Erzincan tarımda, enerjide, turizmde, sanayide, hayvancılıkta Türkiye’nin çekim merkezi olacak.”
‘Aday olduğum zaman Binali Yıldırım ile görüştüm, bayramını kutladım’
“Binali Yıldırım’da Erzincanlı, kendisi de sık sık dile getiriyor. Siz kendisiyle görüştünüz mü, Erzincan’daki AK Partililer ile temasınız nasıl” sorusuna da cevap veren Sarıgül:
“Aday olduğum zaman kendisiyle görüştüm. Bayram günü aradım, bayramını kutladım ve Erzincan’a geldiğim zaman da bütün siyasi partileri ziyaret ettim. Erzincan’daki zarafeti, görgümüzü, nezaketi, geleneklerimizi bırakmayız. Siyasette farklı görüşler olabilir ama Erzincanlı olduğumuzu unutmayız.”
‘Altılı Masa için en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur, psikolojik üstünlük ilk defa muhalefete geçmiştir’
Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu değilken bile siz kendisini aday olmasını söylüyordunuz. Seçimin ilk turda biteceğini düşünüyor musunuz?
“Altılı Masa için en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Altılı masa da doğru kararı vermiştir. Psikolojik üstünlük ilk defa muhalefete geçmiştir. Seçimlere çok az bir zaman kaldı ama kararsız seçmen de var. Kararsız seçmenler de muhalefete doğru geliyorlar. Fakat siyasi yaşam da son hafta son derece önemlidir. Biz birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için son gücümle çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun toplumdaki algısı son derece yüksek. Sayın Kılıçdaroğlu’nun devleti rayına oturtacağını, ekonomiyi düzlüğe çıkartacağını, yetimlerin hakkını koruyacağına herkes inanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu egosu olmayan, kişisel hırslarından arınmış ve Türkiye’yi demokratik parlamenter sisteme kavuşturacağını herkes biliyor.”
‘Sarıgül gücünü koltuğundan değil, Allah’tan ve Erzincanlılardan alır’
Erzincanlı seçmenin neden Sarıgül’e oy vermesi gerektiğini de açıklayan TDP Genel Başkanı:
“Sarıgül hiçbir siyasi parti farkı gözetmez, Sarıgül gücünü koltuğundan değil, Allah’tan ve Erzincanlılardan alır. Ben Erzincan’da milletvekili adayı değilim, büyüklerimin evladı olmaya, gençlerin de abisi olmaya adayım. O nedenle Erzincan’da adaylığımız açıklandıktan sonra Erzincan’ı Türkiye kamuoyunun gündemine taşıdık. Erzincan’ın ışıklarını çok iyi yakacağımı Erzincanlılar bilirler. Yeni bir taze kan ve yeni bir enerji ile Erzincan’a ihtiyacı olduğu değişim ve dönüşümün geleceğini Erzincanlılar görüyor.”