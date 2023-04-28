https://sputniknews.com.tr/20230428/mustafa-sarigul-psikolojik-ustunluk-ilk-defa-muhalefete-gecti-1070304197.html

Mustafa Sarıgül: Psikolojik üstünlük ilk defa muhalefete geçti

Mustafa Sarıgül: Psikolojik üstünlük ilk defa muhalefete geçti

Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programına konuk olan ve CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T10:21+0300

2023-04-28T10:21+0300

2023-04-28T10:59+0300

mustafa sarıgül

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CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te CHP Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz ve Elif Sudagezer'in sorularını yanıtladı.

14 Mayıs’ta sandığa gitmeye hazırlanan Türkiye’de gündemi, siyasi partilerin seçim programları ve yapılan açıklamalar belirliyor. Bir yandan liderlerin mitingler düzenleyerek seçimlere hazırlandığı görülürken, diğer yandan ise ittifakların aday gösterdiği milletvekilleri de kendi seçim bölgelerinde faaliyetler yürütüyor. Bunlardan biri de CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül.CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son halini verdiği milletvekili aday listesinde en dikkat çeken isimlerden biri de Sarıgül olmuştu. 2005'te CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ‘Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği’ gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen Sarıgül’ün, son verilere göre, ALF Araştırma’nın 14-17 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankette aday gösterildiği Erzincan'da CHP'nin büyük sıçrama yaptığı da kayıtlara geçti. Ankete göre, 2018 seçimlerinde yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan AK Parti 5 puan kaybederken; yüzde 25.5'lik kesimden oy alan alan CHP'nin ise oy oranını yüzde 36.4'e yükselttiği görüldü. Sarıgül, gündeme dair son konuşulanlardan çokça eleştirildiği ‘af teklifine’, gençlerin sorunlarından Erzincan için planlarına kadar merak edilen birçok konuyu Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programında anlattı.‘Sayın Genel Başkan, Erzincan’da bulunarak destek vermemi istedi ben de büyük bir gururla geldim’Kariyerini nasıl değerlendireceği ve CHP’de siyaset yapmaya devam edip etmeyeceği konusundaki soruları yanıtlayan Sarıgül şunları aktardı:‘Kampanyalara başladığımız günden bu yana çok ciddi bir oy kazanıyoruz’2018 seçimlerinde geri dönersek Cumhur İttifakının Erzincan’da yüzde 63 oy alarak 2 vekil çıkarmasına rağmen Millet ittifakının yüzde 30’da kalarak vekil çıkartamadığı hatırlatılan Sarıgül, “Bu seçime dair Erzincan özelinde başarı kriteriniz nedir” sorusuna, “Adaylığımız açıklandıktan sonra Erzincan’da çok yoğun bir karşılama oldu, çok değerli bir kampanya yürütüyoruz. Kıran, döken bir kampanya değil bütünleştiren bir kampanya yürütüyoruz. Hemşerilik duygusu içerisinde kampanya yürütüyoruz ve sevgi kazanacak. Bu noktada da başladığımız günden bu yana çok ciddi bir oy kazanıyoruz. Köylerde, caddelerde, şehirde ben bunu vatandaşlarımızda görüyorum. İnşallah bu oy oranımızı iyice yükselteceğiz, bizim 2-0 yapmamıza çok az bir ramak kaldı. Daha 15 günümüz var, ayın 6’sında Erzincan’ımıza genel başkan olarak alıp Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız. Çok coşkulu, görkemli bir miting hazırlıyoruz. 2.sıra adayımız İYİ Parti’nin adayı, doktor hocamız son derece değerli bir isim. Onun da çok güzel bir çevresi var, el birliği ile çalışıyoruz. CHP’deki bütün aday adayları, 21 tane, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Dayanışma içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde yanıt verdi.‘Özellikle gençler ve kadınlar çektiğimiz videolara çok ilgili’Son dönemde Mustafa Sarıgül denilince akla çektiğiniz videolar geliyor. Siz bu videolara devam edecek misiniz, Erzincan seçmeni videolarınıza nasıl karşılık veriyor?Bu videoları kaç kişi hazırlıyor, nasıl bir süreçten geçiyor?‘Gençlerin Türkiye’de kalmalarını sağlayacağız’Türkiye’nin en genç milletvekili unvanını uzun süre elinizde tutan bir siyasetçi olarak kırsal kesimden şehirlere ve yurtdışına çıkmak için çabalayan gençlere ne söylemek istersiniz?‘İlk vereceğim kanun teklifi aftır’Affın dışında kalacak olan suçlara dair de konuşan Sarıgül, “Uyuşturucu satanlar, kadın cinayetler, çocuk tacizleri gibi ama parlamentoda detaylı bakacağız, ezbere konuşmak doğru olmaz” dedi.‘Başı açık da kapalı da benim, Muharrem ayı da Ramazan ayı da benim’Bugünkü siyaset dilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Erzincan’da nasıl bir dil kullanıyorsunuz?‘Erzincan çekim merkezi olacak, Erzincanlılar günü düzenleyeceğim’Erzincan halkı için ilk yapacağınız şey ne olacak?‘Aday olduğum zaman Binali Yıldırım ile görüştüm, bayramını kutladım’“Binali Yıldırım’da Erzincanlı, kendisi de sık sık dile getiriyor. Siz kendisiyle görüştünüz mü, Erzincan’daki AK Partililer ile temasınız nasıl” sorusuna da cevap veren Sarıgül:‘Altılı Masa için en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur, psikolojik üstünlük ilk defa muhalefete geçmiştir’Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu değilken bile siz kendisini aday olmasını söylüyordunuz. Seçimin ilk turda biteceğini düşünüyor musunuz?‘Sarıgül gücünü koltuğundan değil, Allah’tan ve Erzincanlılardan alır’Erzincanlı seçmenin neden Sarıgül’e oy vermesi gerektiğini de açıklayan TDP Genel Başkanı:

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2023

Elif Sudagezer https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102792/27/1027922705_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0fee70bd6cb4719a864e423f2e275151.jpg

Elif Sudagezer https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102792/27/1027922705_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0fee70bd6cb4719a864e423f2e275151.jpg

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Elif Sudagezer https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102792/27/1027922705_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0fee70bd6cb4719a864e423f2e275151.jpg

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