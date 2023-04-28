Millet İttifakı'ndan sandığa davet: 'Haydi Türkiye'
20:56 28.04.2023 (güncellendi: 21:06 28.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhurbaşkanı adayı , Millet İttifakı liderleri ve CHP'li belediye başkanları Yavaş ve İmamoğlu ile ayrı ayrı videolar yayımlayarak seçmeni sandığa davet etti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri sandığa davet etmek için Millet İttifakı liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla hazırladıkları videoları hazırladı.
#HaydiTürkiye pic.twitter.com/amQGzPKpDJ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda hep birlikte "Haydi, birlikte sandığa, haydi Türkiye haydi" dendi.
Haydi Yeniliğe! #HaydiTürkiye pic.twitter.com/LxN1V7l26y— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı ayrı ayrı videolar bugün yayınlandı
Haydi Berekete! #HaydiTürkiye pic.twitter.com/KrLSLWFFj9— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023
Millet İttifakı parti liderleri de Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videonun ardından Kılıçdaroğlu'yla birlikte yer aldıkları "Haydi Türkiye" videolarını paylaşarak, seçmenleri sandığa davet etti.
Haydi Mutluluğa! #HaydiTürkiye pic.twitter.com/nZIOCi3Xgd— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023
14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilecek isimler de kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla seçmenleri sandığa davet etti.
Haydi Tarih Yazalım! #HaydiTürkiye pic.twitter.com/RtnoKVUzUC— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023
Haydi Umuda! #HaydiTürkiye pic.twitter.com/Pr5Sw2rkod— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023
Her Şey Çok Güzel Olacak! #HaydiTürkiye pic.twitter.com/dIDrZmeri3— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023
Birlikte Kazanacağız! #HaydiTürkiye pic.twitter.com/MaYziOSlOk— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023