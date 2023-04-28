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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/millet-ittifakindan-sandiga-davet-haydi-turkiye-1070336379.html
Millet İttifakı'ndan sandığa davet: 'Haydi Türkiye'
Millet İttifakı'ndan sandığa davet: 'Haydi Türkiye'
Cumhurbaşkanı adayı , Millet İttifakı liderleri ve CHP'li belediye başkanları Yavaş ve İmamoğlu ile ayrı ayrı videolar yayımlayarak seçmeni sandığa davet etti. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T20:56+0300
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2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
meral akşener
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri sandığa davet etmek için Millet İttifakı liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla hazırladıkları videoları hazırladı.Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda hep birlikte "Haydi, birlikte sandığa, haydi Türkiye haydi" dendi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı ayrı ayrı videolar bugün yayınlandıMillet İttifakı parti liderleri de Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videonun ardından Kılıçdaroğlu'yla birlikte yer aldıkları "Haydi Türkiye" videolarını paylaşarak, seçmenleri sandığa davet etti.14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilecek isimler de kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla seçmenleri sandığa davet etti.
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millet ittifakı, meral akşener, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı, meral akşener, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'ndan sandığa davet: 'Haydi Türkiye'

20:56 28.04.2023 (güncellendi: 21:06 28.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Cumhurbaşkanı adayı , Millet İttifakı liderleri ve CHP'li belediye başkanları Yavaş ve İmamoğlu ile ayrı ayrı videolar yayımlayarak seçmeni sandığa davet etti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri sandığa davet etmek için Millet İttifakı liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla hazırladıkları videoları hazırladı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda hep birlikte "Haydi, birlikte sandığa, haydi Türkiye haydi" dendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı ayrı ayrı videolar bugün yayınlandı
Millet İttifakı parti liderleri de Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videonun ardından Kılıçdaroğlu'yla birlikte yer aldıkları "Haydi Türkiye" videolarını paylaşarak, seçmenleri sandığa davet etti.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilecek isimler de kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla seçmenleri sandığa davet etti.
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