https://sputniknews.com.tr/20230428/kilicdaroglundan-bayraktara-uzay-hepinize-yetecek-kadar-genis-1070303996.html

Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar’a: 'Uzay hepinize yetecek kadar geniş'

Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar’a: 'Uzay hepinize yetecek kadar geniş'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Haluk Bayraktar'a seslenerek "İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" dedi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T10:07+0300

2023-04-28T10:07+0300

2023-04-28T10:08+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

bayraktar

haluk bayraktar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktaréa seslendi.Kılıçdaroğlu "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" dedi ve şunları ekledi:Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" yorumunu yapmıştı. Kılıçdaroğlu tweetinde Bayraktar'ın bu tweetini alıntılayarak yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230117/haluk-bayraktardan-ali-babacana-cevap-konuyu-tersine-gosterme-cabasi-1065822248.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bayraktar, haluk bayraktar