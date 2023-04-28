https://sputniknews.com.tr/20230428/kilicdaroglundan-bayraktara-uzay-hepinize-yetecek-kadar-genis-1070303996.html
Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar’a: 'Uzay hepinize yetecek kadar geniş'
Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar’a: 'Uzay hepinize yetecek kadar geniş'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Haluk Bayraktar'a seslenerek "İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" dedi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T10:07+0300
2023-04-28T10:07+0300
2023-04-28T10:08+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bayraktar
haluk bayraktar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktaréa seslendi.Kılıçdaroğlu "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" dedi ve şunları ekledi:Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" yorumunu yapmıştı. Kılıçdaroğlu tweetinde Bayraktar'ın bu tweetini alıntılayarak yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/haluk-bayraktardan-ali-babacana-cevap-konuyu-tersine-gosterme-cabasi-1065822248.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bayraktar, haluk bayraktar
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bayraktar, haluk bayraktar
Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar’a: 'Uzay hepinize yetecek kadar geniş'
10:07 28.04.2023 (güncellendi: 10:08 28.04.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Haluk Bayraktar'a seslenerek "İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktaréa seslendi.
Kılıçdaroğlu "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" dedi ve şunları ekledi:
"Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş."
Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" yorumunu yapmıştı.
Kılıçdaroğlu tweetinde Bayraktar'ın bu tweetini alıntılayarak yanıt verdi.