https://sputniknews.com.tr/20230428/kilicdaroglu-yasama-sevincinizi-o-kadar-hizli-geri-dondurecegiz-ki-inanamayacaksiniz-1070340681.html
Kılıçdaroğlu: Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız
Kılıçdaroğlu: Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' video serisinin beşincisini yayınladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T23:23+0300
2023-04-28T23:23+0300
2023-04-28T23:23+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
seçim
ekonomi
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Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi projelerini anlattığı "Bay Kemal'in Tahtası" videolarının beşincisi yayınladı.Kılıçdaroğlu, videoyu sosyal medya hesaplarından "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" notuyla paylaştı.
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kemal kılıçdaroğlu, seçim, ekonomi
kemal kılıçdaroğlu, seçim, ekonomi
Kılıçdaroğlu: Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' video serisinin beşincisini yayınladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi projelerini anlattığı "Bay Kemal'in Tahtası" videolarının beşincisi yayınladı.
Kılıçdaroğlu, videoyu sosyal medya hesaplarından "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" notuyla paylaştı.