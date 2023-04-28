https://sputniknews.com.tr/20230428/kilicdaroglu-yasama-sevincinizi-o-kadar-hizli-geri-dondurecegiz-ki-inanamayacaksiniz-1070340681.html

Kılıçdaroğlu: Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız

Kılıçdaroğlu: Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' video serisinin beşincisini yayınladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T23:23+0300

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

seçim

ekonomi

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Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi projelerini anlattığı "Bay Kemal'in Tahtası" videolarının beşincisi yayınladı.Kılıçdaroğlu, videoyu sosyal medya hesaplarından "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" notuyla paylaştı.

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, ekonomi