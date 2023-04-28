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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/kilicdaroglu-sozum-soz-findik-asla-4-dolarin-altina-dusmeyecek-1070318830.html
Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek
Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Giresun'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek"... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
giresun
fındık
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Giresun’da vatandaşların karşısına çıktı.Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:"Giresun’da 22 bin 294 genç ilk kez gidecek sandığa, oy kullanacak. Gençler siz demokrasi istiyor musunuz, iş-aş istiyor musunuz? Benim sözüm var, sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Gençler umutlarını yabancı ülkelerde değil kendi ülkesinde çalışarak, üreterek alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. Siyaset kurumu da bunun alt yapısını oluşturmalı.Fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz. Elin oğlu bizim fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Sen her şeyi dolara bağladın, bu fındığı da o zaman dolar yapalım. Kilosu 4 dolar. Bunun büyük bir kısmı yüzde 90'ı ihraç ediliyor. O zaman 4 dolar yaparsın sabit fiyat olur dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını bilir.Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek. Beşli çetelere para buluyorsun. Fındıkçıya gelince 'Nereden bulacaksın parayı?' diyorsun. Onlardan söke söke alacağım, size vereceğim. Bu milleti kuru soğana bile mahkum ettiler."
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kemal kılıçdaroğlu, giresun, fındık
kemal kılıçdaroğlu, giresun, fındık

Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek

15:00 28.04.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Giresun'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Giresun’da vatandaşların karşısına çıktı.
Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:
"Giresun’da 22 bin 294 genç ilk kez gidecek sandığa, oy kullanacak. Gençler siz demokrasi istiyor musunuz, iş-aş istiyor musunuz? Benim sözüm var, sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Gençler umutlarını yabancı ülkelerde değil kendi ülkesinde çalışarak, üreterek alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. Siyaset kurumu da bunun alt yapısını oluşturmalı.
Fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz. Elin oğlu bizim fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Sen her şeyi dolara bağladın, bu fındığı da o zaman dolar yapalım. Kilosu 4 dolar. Bunun büyük bir kısmı yüzde 90'ı ihraç ediliyor. O zaman 4 dolar yaparsın sabit fiyat olur dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını bilir.
Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek. Beşli çetelere para buluyorsun. Fındıkçıya gelince 'Nereden bulacaksın parayı?' diyorsun. Onlardan söke söke alacağım, size vereceğim. Bu milleti kuru soğana bile mahkum ettiler."
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