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Kılıçdaroğlu, SADAT'la ilgili açıklamaları nedeniyle 30 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, SADAT'la ilgili açıklamaları nedeniyle 30 bin lira tazminat ödeyecek
Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (SADAT) ile ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açılan CHP... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T18:18+0300
2023-04-28T18:18+0300
politika
sadat a.ş
kemal kılıçdaroğlu
tazminat davası
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Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.Duruşmada söz verilen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Utku Eren Tosun, davanın reddine karar verilmesini talep etti.Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 30 bin lira manevi tazminatın ilk haksız eylem tarihi olan 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak, davacı SADAT'a ödenmesine hükmetti.SADAT'tan açıklamaKarara ilişkin SADAT Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberinde 70'e yakın milletvekili ve toplamda 150'ye yakın partilisiyle şirket merkezimize gelerek şirketimizin kapılarını zorlamış, sözde görüşme isteğinin karşılık bulmaması sonucunda şirketimizin saygınlığını ve itibarını hedef alan haksız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmuş, bu saldırısı tüm basın-yayın organlarında yayınlanarak kamuoyunda şirketimiz hakkında olumsuz algının oluşmasına sebep olmuştu."Kılıçdaroğlu'nun şirket aleyhinde sürekli ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılara karşı açtıkları 1 milyon liralık davanın bugün karara bağlandığı aktarılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun manevi tazminat ödemeye mahkum edildiği anlatıldı.Açıklamada, "Bu mahkumiyet kararı ile Kılıçdaroğlu tarafından şirketimize yöneltilen ithamların hiçbirinin gerçeklikle ilgisinin olmadığı, hiçbir delile dayanmaksızın salt duyumlarla hareket ettiği tescillenmiş bulunmaktadır. SADAT, Savunma Sanayi Hizmet Sektörü'nde faaliyet gösteren emek yoğun bir sermaye şirketidir." ifadelerine yer verildi.
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sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, tazminat davası
sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, tazminat davası

Kılıçdaroğlu, SADAT'la ilgili açıklamaları nedeniyle 30 bin lira tazminat ödeyecek

18:18 28.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/SADAT DefenseSADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/SADAT Defense
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Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (SADAT) ile ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Utku Eren Tosun, davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 30 bin lira manevi tazminatın ilk haksız eylem tarihi olan 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak, davacı SADAT'a ödenmesine hükmetti.

SADAT'tan açıklama

Karara ilişkin SADAT Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberinde 70'e yakın milletvekili ve toplamda 150'ye yakın partilisiyle şirket merkezimize gelerek şirketimizin kapılarını zorlamış, sözde görüşme isteğinin karşılık bulmaması sonucunda şirketimizin saygınlığını ve itibarını hedef alan haksız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmuş, bu saldırısı tüm basın-yayın organlarında yayınlanarak kamuoyunda şirketimiz hakkında olumsuz algının oluşmasına sebep olmuştu."
Kılıçdaroğlu'nun şirket aleyhinde sürekli ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılara karşı açtıkları 1 milyon liralık davanın bugün karara bağlandığı aktarılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun manevi tazminat ödemeye mahkum edildiği anlatıldı.
Açıklamada, "Bu mahkumiyet kararı ile Kılıçdaroğlu tarafından şirketimize yöneltilen ithamların hiçbirinin gerçeklikle ilgisinin olmadığı, hiçbir delile dayanmaksızın salt duyumlarla hareket ettiği tescillenmiş bulunmaktadır. SADAT, Savunma Sanayi Hizmet Sektörü'nde faaliyet gösteren emek yoğun bir sermaye şirketidir." ifadelerine yer verildi.
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