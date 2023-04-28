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https://sputniknews.com.tr/20230428/karar-resmi-gazetede-yayimlandi-kadinlarin-bekarlik-soyadlari-icin-dava-acmasina-gerek-kalmayacak-1070302382.html
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kadınların bekarlık soyadları için dava açmasına gerek kalmayacak
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kadınların bekarlık soyadları için dava açmasına gerek kalmayacak
Evli kadınların bekarlık soyadları için dava açmasına gerek kalmayacak. 9 ay sonra yürürlüğe girecek olan AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T08:23+0300
2023-04-28T08:23+0300
türkiye
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi
türkiye
bekar
kızlık soyadı
soyadı
kadın erkek eşitsizliği
eşitsizlik
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı ile Türk Medeni Kanunu'nun 187'inci Maddesi'ndeki 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir' hükmü, eşitliğe aykırı bulunarak iptal edildi. 9 ay sonra yürürlüğe girecek bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacak.İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi, 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir' düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu. İstanbul 8. Aile Mahkemesi iptal kararını, 'Erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkünken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı' gerekçesi ile istedi.Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Medeni Kanun'un 187'inci Maddesi'nde bulunan hükmü iptal etti. Kararda, Anayasa'ya göre kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, ailenin de 'eşler arasında eşitliğe dayandığı' ifade edildi.Kararda, erkeğin evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı ifade edildi. Nüfus kayıtlarındaki karışıklığın önlenmesi ve soy bağının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesinde kamu yararı bulunduğu ancak bireylerin kimlik numaralarının bulunması ve nüfus hizmetlerinin bilişim teknolojilerinden faydalanılarak sunulduğuna da dikkat çekildi.Kararda, kadının evlenmeden önceki soyadını yargı yoluna başvurarak kullanabildiği anımsatılarak, "Eşitlik ilkesinde esas olan kadının yargı yoluna başvurmaksızın erkek ile eşit haklardan yararlanabilmesidir. AİHM, AYM ve Yargıtay kararları kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanabilmesine sınırlı bir imkan tanımıştır. Tüm gelişmelere rağmen varlığı korunan ve idare makamlarınca uygulanmaya devam edilen kural nedeniyle kadının herhangi bir külfete katlanmak zorunda kalmaksızın evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanabilmesi mümkün olmamıştır. Ortak soyadının aile bağlarını korumanın zorunlu olduğunun, bu manada eşlerin ortak soyadı taşımamaları halinde aile bağlarının hiçbir şekilde korunamayacağının söylenmesi de zordur. Evlenmeden önceki soyadının, evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Medeni Kanun'un 187'inci Maddesi'nde bulunan hükmün iptal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Alınan bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220707/arastirma-bekarlik-mide-kanserinden-olme-riskini-arttiriyor-1058437842.html
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anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, türkiye, bekar, kızlık soyadı, soyadı, kadın erkek eşitsizliği, eşitsizlik, resmi gazete
anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, türkiye, bekar, kızlık soyadı, soyadı, kadın erkek eşitsizliği, eşitsizlik, resmi gazete

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kadınların bekarlık soyadları için dava açmasına gerek kalmayacak

08:23 28.04.2023
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© DHA
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Evli kadınların bekarlık soyadları için dava açmasına gerek kalmayacak. 9 ay sonra yürürlüğe girecek olan AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı ile Türk Medeni Kanunu'nun 187'inci Maddesi'ndeki 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir' hükmü, eşitliğe aykırı bulunarak iptal edildi.
9 ay sonra yürürlüğe girecek bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacak.
İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi, 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir' düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu. İstanbul 8. Aile Mahkemesi iptal kararını, 'Erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkünken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı' gerekçesi ile istedi.
Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Medeni Kanun'un 187'inci Maddesi'nde bulunan hükmü iptal etti. Kararda, Anayasa'ya göre kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, ailenin de 'eşler arasında eşitliğe dayandığı' ifade edildi.
Kararda, erkeğin evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı ifade edildi. Nüfus kayıtlarındaki karışıklığın önlenmesi ve soy bağının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesinde kamu yararı bulunduğu ancak bireylerin kimlik numaralarının bulunması ve nüfus hizmetlerinin bilişim teknolojilerinden faydalanılarak sunulduğuna da dikkat çekildi.
Kararda, kadının evlenmeden önceki soyadını yargı yoluna başvurarak kullanabildiği anımsatılarak, "Eşitlik ilkesinde esas olan kadının yargı yoluna başvurmaksızın erkek ile eşit haklardan yararlanabilmesidir. AİHM, AYM ve Yargıtay kararları kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanabilmesine sınırlı bir imkan tanımıştır. Tüm gelişmelere rağmen varlığı korunan ve idare makamlarınca uygulanmaya devam edilen kural nedeniyle kadının herhangi bir külfete katlanmak zorunda kalmaksızın evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanabilmesi mümkün olmamıştır. Ortak soyadının aile bağlarını korumanın zorunlu olduğunun, bu manada eşlerin ortak soyadı taşımamaları halinde aile bağlarının hiçbir şekilde korunamayacağının söylenmesi de zordur. Evlenmeden önceki soyadının, evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Medeni Kanun'un 187'inci Maddesi'nde bulunan hükmün iptal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Alınan bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacak.
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