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Kara kış geri döndü: 22 il için sarı kodlu uyarı
Kara kış geri döndü: 22 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre 22 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T06:49+0300
2023-04-28T06:49+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Hakkında sarı kod uyarısı yapılan iller şöyle:Adana, Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, DüzceMarmaraParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile bu akşam ilk saatlerde Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 8°C, 17°CParçalı bulutluİSTANBUL 8°C, 14°CÖğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 8°C, 17°CÖğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 19°CParçalı bulutluMUĞLA 6°C, 17°CParçalı bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de (Hatay dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 13°C, 22°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 12°C, 22°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 10°C, 20°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 7°C, 16°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 5°C, 7°CSabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 17°CYağışların Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.TRABZON 12°C, 15°CYağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 11°C, 25°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 7°C, 20°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 7°C, 19°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 25°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 9°C, 21°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 13°C, 23°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 12°C, 25°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Kara kış geri döndü: 22 il için sarı kodlu uyarı

06:49 28.04.2023
© İHA / ahmetseherHatay İskenderun şimşek yağmur fırtına
Hatay İskenderun şimşek yağmur fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© İHA / ahmetseher
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Meteoroloji 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre 22 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hakkında sarı kod uyarısı yapılan iller şöyle:
Adana, Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Düzce

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile bu akşam ilk saatlerde Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 8°C, 14°C
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 17°C
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de (Hatay dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 22°C
Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 12°C, 22°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 10°C, 20°C
Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 16°C
Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 7°C
Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 17°C
Yağışların Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.
TRABZON 12°C, 15°C
Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 11°C, 25°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 20°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 19°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 21°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 23°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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