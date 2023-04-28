https://sputniknews.com.tr/20230428/izmirde-bir-kadin-bosanma-asamasindaki-esi-tarafindan-olduruldu-1070315685.html
İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T13:51+0300
2023-04-28T13:51+0300
2023-04-28T13:51+0300
yaşam
kadın cinayetleri
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AA'da yer alan habere göre olayda K.K, boşanma aşamasındaki eşi Recibe K'ye silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Şüpheli ise suç aleti silahla polise teslim oldu. Boşanma aşamasındaki K.K. ile Recibe K'nin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.
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kadın cinayetleri
İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.
AA'da yer alan habere göre olayda K.K, boşanma aşamasındaki eşi Recibe K'ye silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şüpheli ise suç aleti silahla polise teslim oldu. Boşanma aşamasındaki K.K. ile Recibe K'nin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.