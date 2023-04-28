https://sputniknews.com.tr/20230428/izmirde-bir-kadin-bosanma-asamasindaki-esi-tarafindan-olduruldu-1070315685.html

İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T13:51+0300

2023-04-28T13:51+0300

2023-04-28T13:51+0300

yaşam

kadın cinayetleri

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AA'da yer alan habere göre olayda K.K, boşanma aşamasındaki eşi Recibe K'ye silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Şüpheli ise suç aleti silahla polise teslim oldu. Boşanma aşamasındaki K.K. ile Recibe K'nin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

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kadın cinayetleri