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İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı
İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı
İspanya parlamentosu, kostümler giymiş cücelerin yer aldığı 'komik' boğa güreşi etkinliklerini yasakladı. Engelli hakları grupları kararı sevinçle karşıladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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ispanya, boğa güreşi, gelenek, yasak, fotoğraf, фото
ispanya, boğa güreşi, gelenek, yasak, fotoğraf, фото

İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı

11:26 28.04.2023
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İspanya parlamentosu, kostümler giymiş cücelerin yer aldığı 'komik' boğa güreşi etkinliklerini yasakladı. Engelli hakları grupları kararı sevinçle karşıladı.
© AP PhotoGelenek onlarca yıl öncesine uzanıyor, ancak popülaritesi son yıllarda azaldı.
İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo
Gelenek onlarca yıl öncesine uzanıyor, ancak popülaritesi son yıllarda azaldı.
© AP Photo / A. Perez Meca

TRT Haber'in aktardığına göre, perşembe günü onaylanan yasa, İspanya`yı AB`nin engelli kişilere karşı ayrımcılıkla ilgili direktifleriyle uyumlu hale getiriyor.

TRT Haber&#x27;in aktardığına göre, perşembe günü onaylanan yasa, İspanya&#x60;yı AB&#x60;nin engelli kişilere karşı ayrımcılıkla ilgili direktifleriyle uyumlu hale getiriyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / A. Perez Meca

TRT Haber'in aktardığına göre, perşembe günü onaylanan yasa, İspanya`yı AB`nin engelli kişilere karşı ayrımcılıkla ilgili direktifleriyle uyumlu hale getiriyor.

© AP Photo

Yasa, kampanyacılar tarafından övgüyle karşılandı.

Yasa, kampanyacılar tarafından övgüyle karşılandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo

Yasa, kampanyacılar tarafından övgüyle karşılandı.

© REUTERSYasağı parlamentoya götüren İspanya Kraliyet Engelliler Kurulu`nun Genel Müdürü Jesús Martín, "Geçmişin İspanya`sının üstesinden geldik" dedi.
İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS
Yasağı parlamentoya götüren İspanya Kraliyet Engelliler Kurulu`nun Genel Müdürü Jesús Martín, "Geçmişin İspanya`sının üstesinden geldik" dedi.
© REUTERSCüce boğa güreşi etkinliğinde sahne alan birkaç gösterici, yasağı kınadıklarını ifade etmek için parlamento önünde protesto düzenledi.
İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS
Cüce boğa güreşi etkinliğinde sahne alan birkaç gösterici, yasağı kınadıklarını ifade etmek için parlamento önünde protesto düzenledi.
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