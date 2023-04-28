İspanya 'cüce boğa güreşi' geleneğini yasakladı

© AP PhotoGelenek onlarca yıl öncesine uzanıyor, ancak popülaritesi son yıllarda azaldı.
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© AP Photo
Gelenek onlarca yıl öncesine uzanıyor, ancak popülaritesi son yıllarda azaldı.
© AP Photo / A. Perez Meca
TRT Haber'in aktardığına göre, perşembe günü onaylanan yasa, İspanya`yı AB`nin engelli kişilere karşı ayrımcılıkla ilgili direktifleriyle uyumlu hale getiriyor.
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© AP Photo / A. Perez Meca
TRT Haber'in aktardığına göre, perşembe günü onaylanan yasa, İspanya`yı AB`nin engelli kişilere karşı ayrımcılıkla ilgili direktifleriyle uyumlu hale getiriyor.
© AP Photo
Yasa, kampanyacılar tarafından övgüyle karşılandı.
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© AP Photo
Yasa, kampanyacılar tarafından övgüyle karşılandı.
© REUTERSYasağı parlamentoya götüren İspanya Kraliyet Engelliler Kurulu`nun Genel Müdürü Jesús Martín, "Geçmişin İspanya`sının üstesinden geldik" dedi.
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Yasağı parlamentoya götüren İspanya Kraliyet Engelliler Kurulu`nun Genel Müdürü Jesús Martín, "Geçmişin İspanya`sının üstesinden geldik" dedi.