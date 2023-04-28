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https://sputniknews.com.tr/20230428/intel-ilk-ceyrekte-tarihinin-en-yuksek-3-aylik-zararini-acikladi-1070298297.html
Intel, ilk çeyrekte tarihinin en yüksek 3 aylık zararını açıkladı
Intel, ilk çeyrekte tarihinin en yüksek 3 aylık zararını açıkladı
Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, ocak-mart döneminde 2.8 milyar dolarla şirket tarihindeki en yüksek çeyreklik zararını açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
intel
zarar
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Intel, 2023'ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalarak 11.7 milyar dolara geriledi. Intel, geçen yılın ocak-mart döneminde 18.4 milyar dolar gelir sağlamıştı.Intel, yılın ilk çeyreğinde 2.8 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Intel, geçen yılın aynı döneminde 8.1 milyar dolar net kar elde etmişti.Şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik zararını bildiren mikroçip üreticisinin hisse başına zararı da bu dönemde 0.66 dolar olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başıma 1.98 dolar kar bildirmişti.Intel Üst Yöneticisi (CEO) Pat Gelsinger, makroekonomik görünüm konusunda temkinli olmaya devam ettiklerini belirterek, önlerindeki 1 trilyon dolarlık pazar fırsatından yararlanmak üzere şirketi en iyi şekilde konumlandıracak 'IDM 2.0' stratejisine odaklandıklarını anımsattı.Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CEO) David Zinsner de verimliliği ve maliyet tasarruflarını artırma taahhütlerinin bir parçası olarak gider yönetimi konusunda disiplinli olmaya devam ettiklerini kaydetti.Zinsner, 'IDM 2.0' stratejisini ilerletmek için gerekli yatırımlara öncelik verdiklerini ifade etti.Intel, 2021 yılında, üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda 'IDM 2.0' stratejisini açıklamış ve bu kapsamdaki yatırımlarını duyurmuştu.
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intel, zarar
intel, zarar

Intel, ilk çeyrekte tarihinin en yüksek 3 aylık zararını açıkladı

01:55 28.04.2023
© AFP 2023Intel
Intel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023
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Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, ocak-mart döneminde 2.8 milyar dolarla şirket tarihindeki en yüksek çeyreklik zararını açıkladı.
Intel, 2023'ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalarak 11.7 milyar dolara geriledi. Intel, geçen yılın ocak-mart döneminde 18.4 milyar dolar gelir sağlamıştı.
Intel, yılın ilk çeyreğinde 2.8 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Intel, geçen yılın aynı döneminde 8.1 milyar dolar net kar elde etmişti.
Şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik zararını bildiren mikroçip üreticisinin hisse başına zararı da bu dönemde 0.66 dolar olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başıma 1.98 dolar kar bildirmişti.
Intel Üst Yöneticisi (CEO) Pat Gelsinger, makroekonomik görünüm konusunda temkinli olmaya devam ettiklerini belirterek, önlerindeki 1 trilyon dolarlık pazar fırsatından yararlanmak üzere şirketi en iyi şekilde konumlandıracak 'IDM 2.0' stratejisine odaklandıklarını anımsattı.
Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CEO) David Zinsner de verimliliği ve maliyet tasarruflarını artırma taahhütlerinin bir parçası olarak gider yönetimi konusunda disiplinli olmaya devam ettiklerini kaydetti.
Zinsner, 'IDM 2.0' stratejisini ilerletmek için gerekli yatırımlara öncelik verdiklerini ifade etti.
Intel, 2021 yılında, üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda 'IDM 2.0' stratejisini açıklamış ve bu kapsamdaki yatırımlarını duyurmuştu.
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