https://sputniknews.com.tr/20230428/ingiltere-basbakani-sunakin-kayinvalidesi-onu-kizim-basbakan-yapti-1070336648.html

İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı

İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kayınvalidesi Sudha Murty, "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T21:31+0300

2023-04-28T21:31+0300

2023-04-28T21:31+0300

rishi sunak

dünya

ingiltere

başbakan

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Hindustantimes'ın haberine göre, Akshata Murty’nin annesi Sudha Murty, kızının eşi Rishi Sunak'ın hayatını birçok yönden etkilediğini söyledi.Murty, Sunak'ın iktidara gelmesinin kızının sayesinde olduğunu savunarak "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından kaynaklanıyor. Bir eşin kocasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz." diye konuştu.Kızının eşinin beslenme tarzına da etki ettiğini belirten Murty, Sunak'ın her perşembe oruç tuttuğunu anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230417/ingiltere-basbakani-rishi-sunakin-gelir-beyanina-iliskin-sorusturma-baslatildi-1069807513.html

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rishi sunak, ingiltere, başbakan