https://sputniknews.com.tr/20230428/ingiltere-basbakani-sunakin-kayinvalidesi-onu-kizim-basbakan-yapti-1070336648.html
İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı
İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kayınvalidesi Sudha Murty, "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T21:31+0300
2023-04-28T21:31+0300
2023-04-28T21:31+0300
rishi sunak
dünya
ingiltere
başbakan
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Hindustantimes'ın haberine göre, Akshata Murty’nin annesi Sudha Murty, kızının eşi Rishi Sunak'ın hayatını birçok yönden etkilediğini söyledi.Murty, Sunak'ın iktidara gelmesinin kızının sayesinde olduğunu savunarak "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından kaynaklanıyor. Bir eşin kocasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz." diye konuştu.Kızının eşinin beslenme tarzına da etki ettiğini belirten Murty, Sunak'ın her perşembe oruç tuttuğunu anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230417/ingiltere-basbakani-rishi-sunakin-gelir-beyanina-iliskin-sorusturma-baslatildi-1069807513.html
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rishi sunak, ingiltere, başbakan
rishi sunak, ingiltere, başbakan
İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesi: Onu kızım başbakan yaptı
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kayınvalidesi Sudha Murty, "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından kaynaklanıyor. Bir eşin kocasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz" dedi.
Hindustantimes'ın haberine göre, Akshata Murty’nin annesi Sudha Murty, kızının eşi Rishi Sunak'ın hayatını birçok yönden etkilediğini söyledi.
Murty, Sunak'ın iktidara gelmesinin kızının sayesinde olduğunu savunarak "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından kaynaklanıyor. Bir eşin kocasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz." diye konuştu.
Kızının eşinin beslenme tarzına da etki ettiğini belirten Murty, Sunak'ın her perşembe oruç tuttuğunu anlattı.