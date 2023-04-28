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İçişleri Bakanlığı: Mardin Nusaybin'deki çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu
İçişleri Bakanlığı: Mardin Nusaybin'deki çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, "Mardin Nusaybin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit oldu, 1 jandarma personelimiz de yaralandı" açıklamasında... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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içişleri bakanlığı, mardin
içişleri bakanlığı, mardin

İçişleri Bakanlığı: Mardin Nusaybin'deki çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu

18:23 28.04.2023 (güncellendi: 18:25 28.04.2023)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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İçişleri Bakanlığı, "Mardin Nusaybin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit oldu, 1 jandarma personelimiz de yaralandı" açıklamasında bulundu.
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