https://sputniknews.com.tr/20230428/icisleri-bakanligi-mardin-nusaybindeki-catismada-1-jandarma-personeli-sehit-oldu-1070328973.html
İçişleri Bakanlığı: Mardin Nusaybin'deki çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu
İçişleri Bakanlığı: Mardin Nusaybin'deki çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, "Mardin Nusaybin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit oldu, 1 jandarma personelimiz de yaralandı" açıklamasında... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T18:23+0300
2023-04-28T18:23+0300
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içişleri bakanlığı, mardin
içişleri bakanlığı, mardin
İçişleri Bakanlığı: Mardin Nusaybin'deki çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu
18:23 28.04.2023 (güncellendi: 18:25 28.04.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, "Mardin Nusaybin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit oldu, 1 jandarma personelimiz de yaralandı" açıklamasında bulundu.