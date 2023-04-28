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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/ibb-baskani-imamoglu-istanbulda-gelistirdigimiz-modeli-butun-ulkede-uygulayacagiz-1070312755.html
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar KİPTAŞ projesi anahtar teslim töreninde "14 Mayıs'tan, seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:54+0300
2023-04-28T12:54+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
seçim
türkiye
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da "KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler" projesinin anahtar teslim töreninde konuştu. İmamoğlu, "Seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız" dedi.İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Bağcılar'da 'KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler' projesinin anahtar teslimi törenine katıldı. İmamoğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "14 Mayıs'tan, seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız. O kadar doğru bir model ki şimdiden İstanbul'da uyguladığımız bu modeli şu anda hükümet kopyaladı ve uyguluyor. Bu kötü bir şey değil. Hükümetin kopyalayıp uyguladığı bu modelin aslında biz ilk yaptığımızda, onlar bizi internet sitesi üzerinden "İstanbul yenileniyor" mekanizması kurdunuz diye aşağı çekmeye çalıştıklarında gelin siz de uygulayın demiştik. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Dolayısıyla yeter ki doğru kopyalansın, doğru uygulansın, hiç önemli değil" dedi.İmamoğlu "Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Uzlaşma, tahliye yapım dahil tüm süreçleri 'İstanbul Yenileniyor' modeliyle yürütülen ve bugün hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğimiz Bağcılar Kiraz Evler Projesi bu işi çok iyi bildiğimizin ve doğru yaptığımızın net olarak göstergesidir. Bakın burada binaların hepsinin yıkımını yaptık. 253 konut. Burası, 1992 yılında inşa edilmiş As Fatih Kent Sitesi. Eski site 2017 yılında riskli yapı ilan ediliyor. Sitede yaşayanlar, çok uzun süre dönüşüm için çare aradılar. Dayanıksız bloklarda korku içinde yaşadılar. Sonuçta 2020'de ki yine bizim teşvikimizle üçte iki çoğunluğu sağladılar. Geldiler, Kiptaş'a başvurdular. Kiptaş örnek proje için çalışmalara başladı ve mimari projesini de site sakinleriyle paylaşıp onların beğenilerine de sunuldu. Nisan 2021'de yani tam 2 yıl önce buranın yıkımını başlattığımızda arkadaşlarım 3 günde yıkılmasını planlamıştı ama tam 8 saatte yıkıldı. O kadar kötü koşullarda olan bir binaydı. Bugün de burayı teslim ediyoruz. Bir örnek verelim. İstanbul'da bugün kampanya yapan aklın örneğini; TOKİ Tuzla'da 3 buçuk yılda 508 adet konutun yalnızca temelini atabildi şu ana kadar. Onun için ben arkadaşlarıma hep söyledim. Havaya bakıp iş yapmayacaksınız. Vatandaşla konuştuğunuz her işi zamanında teslim edeceksiniz. Onun için ben buradan Kiptaş'ın emek veren bütün çalışanlarına, buradaki yüklenici kardeşlerime, onların çalışanlarına, genel müdürüne, yönetimine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
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ekrem imamoğlu, seçim, türkiye
ekrem imamoğlu, seçim, türkiye

İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız

12:54 28.04.2023
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar KİPTAŞ projesi anahtar teslim töreninde "14 Mayıs'tan, seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız" dedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da "KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler" projesinin anahtar teslim töreninde konuştu. İmamoğlu, "Seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız" dedi.
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Bağcılar'da 'KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler' projesinin anahtar teslimi törenine katıldı. İmamoğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.
Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "14 Mayıs'tan, seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız. O kadar doğru bir model ki şimdiden İstanbul'da uyguladığımız bu modeli şu anda hükümet kopyaladı ve uyguluyor. Bu kötü bir şey değil. Hükümetin kopyalayıp uyguladığı bu modelin aslında biz ilk yaptığımızda, onlar bizi internet sitesi üzerinden "İstanbul yenileniyor" mekanizması kurdunuz diye aşağı çekmeye çalıştıklarında gelin siz de uygulayın demiştik. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Dolayısıyla yeter ki doğru kopyalansın, doğru uygulansın, hiç önemli değil" dedi.
İmamoğlu "Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Uzlaşma, tahliye yapım dahil tüm süreçleri 'İstanbul Yenileniyor' modeliyle yürütülen ve bugün hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğimiz Bağcılar Kiraz Evler Projesi bu işi çok iyi bildiğimizin ve doğru yaptığımızın net olarak göstergesidir. Bakın burada binaların hepsinin yıkımını yaptık. 253 konut. Burası, 1992 yılında inşa edilmiş As Fatih Kent Sitesi. Eski site 2017 yılında riskli yapı ilan ediliyor. Sitede yaşayanlar, çok uzun süre dönüşüm için çare aradılar. Dayanıksız bloklarda korku içinde yaşadılar. Sonuçta 2020'de ki yine bizim teşvikimizle üçte iki çoğunluğu sağladılar. Geldiler, Kiptaş'a başvurdular. Kiptaş örnek proje için çalışmalara başladı ve mimari projesini de site sakinleriyle paylaşıp onların beğenilerine de sunuldu. Nisan 2021'de yani tam 2 yıl önce buranın yıkımını başlattığımızda arkadaşlarım 3 günde yıkılmasını planlamıştı ama tam 8 saatte yıkıldı. O kadar kötü koşullarda olan bir binaydı. Bugün de burayı teslim ediyoruz. Bir örnek verelim. İstanbul'da bugün kampanya yapan aklın örneğini; TOKİ Tuzla'da 3 buçuk yılda 508 adet konutun yalnızca temelini atabildi şu ana kadar. Onun için ben arkadaşlarıma hep söyledim. Havaya bakıp iş yapmayacaksınız. Vatandaşla konuştuğunuz her işi zamanında teslim edeceksiniz. Onun için ben buradan Kiptaş'ın emek veren bütün çalışanlarına, buradaki yüklenici kardeşlerime, onların çalışanlarına, genel müdürüne, yönetimine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
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