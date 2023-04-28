https://sputniknews.com.tr/20230428/hilal-kaplan-once-sara-krizi-sonra-kalp-krizi-dediler-gokten-kemik-yagmadi-1070308467.html
Hilal Kaplan: Önce sara krizi sonra kalp krizi dediler, gökten kemik yağmadı
Hilal Kaplan: Önce sara krizi sonra kalp krizi dediler, gökten kemik yağmadı
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili "Önce sara krizi dediler, sonra kalp krizi. Milyonlarca kalp... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T11:34+0300
2023-04-28T11:34+0300
2023-04-28T11:34+0300
politika
hilal kaplan
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Sabah gazetesi başyazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirmesini değerlendirdiği yazısında, "Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan 'Söz verdik' diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni, halkına duyduğu saygıydı. Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın rahatsızlığının dünya basınında yer bulduğunu kaydeden Kaplan, "Önce sara krizi dediler, sonra kalp krizi... Milyonlarca kalp aynı duada buluştu. Gökten kemik yağmadı. Başkan Erdoğan, dün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali açılışına videokonferans yoluyla katıldı. Dosta güven, düşmana korku vermeye devam etti" diye yazdı.
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hilal kaplan
Hilal Kaplan: Önce sara krizi sonra kalp krizi dediler, gökten kemik yağmadı
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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili "Önce sara krizi dediler, sonra kalp krizi. Milyonlarca kalp aynı duada buluştu. Gökten kemik yağmadı" yorumunda bulundu.
Sabah gazetesi başyazarı Hilal Kaplan
, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ın katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirmesini değerlendirdiği yazısında
, "Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan 'Söz verdik' diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni, halkına duyduğu saygıydı. Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti
" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın rahatsızlığının dünya basınında yer bulduğunu kaydeden Kaplan, "Önce sara krizi dediler, sonra kalp krizi... Milyonlarca kalp aynı duada buluştu. Gökten kemik yağmadı. Başkan Erdoğan, dün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali açılışına videokonferans yoluyla katıldı. Dosta güven, düşmana korku vermeye devam etti" diye yazdı.