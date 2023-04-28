Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şenol Güneş'in Galatasaray derbisindeki başarısı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Şaban Sevinç: Türkiye 1-2 yıl içerisinde yeniden seçime gidebilir
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Seçime giderken 'şampanya - seccade' tartışması
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 16 gün kala hangi konular gündemde?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kolajen aşısının cilde etkileri nelerdir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemi
15:15
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Dünya çapında 'dolardan çıkma' eğilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasette 'darbe' polemiği
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Siyasetin dar sokakları
18:34
91 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://sputniknews.com.tr/20230428/haluk-bayraktardan-kilicdaroglunun-siyasallasma-elestirisine-tepki-1070329707.html
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "siyasallaşma" eleştirisine tepki gösterdi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T19:15+0300
2023-04-28T19:15+0300
kemal kılıçdaroğlu
yeni şeyler rehberi
haluk bayraktar
teknofest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062800720_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_533e3369aa89a695c24907932c4c5dc6.png
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" sözüne cevap veren Bayraktar, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama etmediniz" ifadelerini kullandı.Bayraktar'ın paylaşımının devamında şunları söyledi: "Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği #TEKNOFEST'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz.Bizim bir tek 'siyasetimiz' var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak “Tam Bağımsız Türkiye”. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK’dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz.Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır. Hedeflerimizi şimdiye kadar hiç durmadan savunduk ve bundan böyle de hem savunmaya, hem de bu yolda mücadeleye devam edeceğiz...Tarihimiz bu ülkenin ve halkın hem vicdanı hem de menfaati ile inatlaşmış örnekler ile dolu ve şimdi bu kişilerin hiçbirinin adı hatırlanmıyor... Ama, Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ hâlâ gönüllerde..."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062800720_181:0:1285:828_1920x0_80_0_0_31fa2808ebf10e164e8269c8b9801e36.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, haluk bayraktar, teknofest
kemal kılıçdaroğlu, haluk bayraktar, teknofest

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki

19:15 28.04.2023
© DHATürk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar
Türk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© DHA
Abone olTelegram
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "siyasallaşma" eleştirisine tepki gösterdi.
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun, "Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" sözüne cevap veren Bayraktar, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama etmediniz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaşımının devamında şunları söyledi:
"Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği #TEKNOFEST'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz.
Bizim bir tek 'siyasetimiz' var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak “Tam Bağımsız Türkiye”. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK’dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz.
Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!
Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır. Hedeflerimizi şimdiye kadar hiç durmadan savunduk ve bundan böyle de hem savunmaya, hem de bu yolda mücadeleye devam edeceğiz...
Tarihimiz bu ülkenin ve halkın hem vicdanı hem de menfaati ile inatlaşmış örnekler ile dolu ve şimdi bu kişilerin hiçbirinin adı hatırlanmıyor... Ama, Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ hâlâ gönüllerde..."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала