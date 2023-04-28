https://sputniknews.com.tr/20230428/haluk-bayraktardan-kilicdaroglunun-siyasallasma-elestirisine-tepki-1070329707.html
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "siyasallaşma" eleştirisine tepki gösterdi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T19:15+0300
2023-04-28T19:15+0300
2023-04-28T19:15+0300
kemal kılıçdaroğlu
yeni şeyler rehberi
haluk bayraktar
teknofest
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Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" sözüne cevap veren Bayraktar, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama etmediniz" ifadelerini kullandı.Bayraktar'ın paylaşımının devamında şunları söyledi: "Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği #TEKNOFEST'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz.Bizim bir tek 'siyasetimiz' var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak “Tam Bağımsız Türkiye”. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK’dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz.Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır. Hedeflerimizi şimdiye kadar hiç durmadan savunduk ve bundan böyle de hem savunmaya, hem de bu yolda mücadeleye devam edeceğiz...Tarihimiz bu ülkenin ve halkın hem vicdanı hem de menfaati ile inatlaşmış örnekler ile dolu ve şimdi bu kişilerin hiçbirinin adı hatırlanmıyor... Ama, Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ hâlâ gönüllerde..."
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kemal kılıçdaroğlu, haluk bayraktar, teknofest
kemal kılıçdaroğlu, haluk bayraktar, teknofest
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "siyasallaşma" eleştirisine tepki gösterdi.
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun, "Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" sözüne cevap veren Bayraktar, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama etmediniz" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın paylaşımının devamında şunları söyledi:
"Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği #TEKNOFEST'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz.
Bizim bir tek 'siyasetimiz' var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak “Tam Bağımsız Türkiye”. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK’dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz.
Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!
Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır. Hedeflerimizi şimdiye kadar hiç durmadan savunduk ve bundan böyle de hem savunmaya, hem de bu yolda mücadeleye devam edeceğiz...
Tarihimiz bu ülkenin ve halkın hem vicdanı hem de menfaati ile inatlaşmış örnekler ile dolu ve şimdi bu kişilerin hiçbirinin adı hatırlanmıyor... Ama, Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ hâlâ gönüllerde..."