https://sputniknews.com.tr/20230428/haluk-bayraktardan-kilicdaroglunun-siyasallasma-elestirisine-tepki-1070329707.html

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' eleştirisine tepki

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "siyasallaşma" eleştirisine tepki gösterdi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T19:15+0300

2023-04-28T19:15+0300

2023-04-28T19:15+0300

kemal kılıçdaroğlu

yeni şeyler rehberi

haluk bayraktar

teknofest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062800720_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_533e3369aa89a695c24907932c4c5dc6.png

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasallaşma' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Siz ailece bizim için çok değerlisiniz" sözüne cevap veren Bayraktar, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama etmediniz" ifadelerini kullandı.Bayraktar'ın paylaşımının devamında şunları söyledi: "Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği #TEKNOFEST'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz.Bizim bir tek 'siyasetimiz' var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak “Tam Bağımsız Türkiye”. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK’dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz.Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır. Hedeflerimizi şimdiye kadar hiç durmadan savunduk ve bundan böyle de hem savunmaya, hem de bu yolda mücadeleye devam edeceğiz...Tarihimiz bu ülkenin ve halkın hem vicdanı hem de menfaati ile inatlaşmış örnekler ile dolu ve şimdi bu kişilerin hiçbirinin adı hatırlanmıyor... Ama, Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ hâlâ gönüllerde..."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, haluk bayraktar, teknofest