https://sputniknews.com.tr/20230428/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-avrupa-futbol-sampiyonasi-adayliklarini-degerlendirdi-1070337384.html

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası adaylıklarını değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası adaylıklarını değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık dosyasının teslim... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T21:50+0300

2023-04-28T21:50+0300

2023-04-28T21:51+0300

spor

mehmet muharrem kasapoğlu

avrupa futbol şampiyonası

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069287260_0:484:2780:2048_1920x0_80_0_0_86eef9e39b455300462f212b42ddf99f.jpg

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşen canlı yayında beIN Sports Haber'in konuğu oldu.Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin güçlü spor tesisi altyapısıyla her organizasyonu düzenlemeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Bizim ne futbolda ne olimpiyatta ne de diğer branşlarda başaramayacağımız organizasyon yok. Müracaatları Türkiye Futbol Federasyonumuz gerçekleştirdi. Bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları gerçekleştirdik, federasyonun çalışmalarını destekledik. Bize verilirse kazanan o organizasyon olur, verilmezse Türkiye hiçbir şey kaybetmez." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin stat yaş ortalamasının 6.4 olduğunu aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbul Zeytinburnu'nda Abdi İpekçi Spor Salonu'nun alanında yapımı devam eden tesise de değinen Kasapoğlu, "İstanbul'da Zeytinburnu'na inşa ettiğimiz tesis Avrupa'nın basketbol üssü olacak. Mükemmel bir spor salonuyla çok kısa bir sürede basketbolseverlerin hizmetine açılacak." diye konuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu sezon İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını hatırlatan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz yılki organizasyon eleştirilmişti. Türkiye'nin nasıl bir organizasyon yapacağını görecekler. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Türkiye hem spor turizminde markasını güçlendiriyor hem de aynı zamanda spor noktasındaki performansını, iddiasını yükseltiyor. İspanya ve Avustralya'ya baktığınızda olimpiyatlardan dolayı yapılan altyapıları var. Onlar olimpiyat düzenlemek için altyapıyı inşa ettiler. Biz bunun için değil, halkımıza olan vefamızdan, sorumluluk bilincimizle bunları inşa ettik. Bunun da meyvelerini alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kadınları spora teşvik etme noktasında önemli projelere imza attıklarını da anlatan Kasapoğlu, şu anda İzmir'den milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:Kasapoğlu, Türkiye'de spor basınında futbolun dışında, büyük başarılar kazanan amatör branşların daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.2024 Paris Olimpiyat Oyunları hedeflerinden de bahseden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet muharrem kasapoğlu, avrupa futbol şampiyonası, futbol