https://sputniknews.com.tr/20230428/futboldan-sonra-basketbol-da-katarda-2027-fiba-dunya-kupasina-ev-sahipligi-yapacak-1070314106.html

Futboldan sonra basketbol: Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Futboldan sonra basketbol: Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Katar'ın, basketbolda 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T13:10+0300

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spor

katar

fiba

dünya kupası

ev sahibi

basketbol

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FIBA'dan yapılan açıklamada, turnuvanın Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği duyuruldu.Açıklamada, "Dünyanın en bağlantılı destinasyonlarından biri olan Doha, potansiyel katılımcı ülkelerin çoğuna doğrudan uçuşlara sahipken, yakın zamanda yenilenen metro ve toplu taşıma ağı tüm mekanları birbirine bağlayarak tüm ziyaretçiler için birinci sınıf bir hizmet sunuyor" bilgisi verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230324/fifa-katarda-duzenlenen-2022-dunya-kupasinin-resmi-belgeselini-yayimladi-1068731150.html

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katar, fiba, dünya kupası, ev sahibi , basketbol