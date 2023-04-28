https://sputniknews.com.tr/20230428/futboldan-sonra-basketbol-da-katarda-2027-fiba-dunya-kupasina-ev-sahipligi-yapacak-1070314106.html
Futboldan sonra basketbol: Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
Futboldan sonra basketbol: Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
Katar'ın, basketbolda 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T13:10+0300
2023-04-28T13:10+0300
2023-04-28T13:15+0300
spor
katar
fiba
dünya kupası
ev sahibi
basketbol
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FIBA'dan yapılan açıklamada, turnuvanın Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği duyuruldu.Açıklamada, "Dünyanın en bağlantılı destinasyonlarından biri olan Doha, potansiyel katılımcı ülkelerin çoğuna doğrudan uçuşlara sahipken, yakın zamanda yenilenen metro ve toplu taşıma ağı tüm mekanları birbirine bağlayarak tüm ziyaretçiler için birinci sınıf bir hizmet sunuyor" bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230324/fifa-katarda-duzenlenen-2022-dunya-kupasinin-resmi-belgeselini-yayimladi-1068731150.html
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katar, fiba, dünya kupası, ev sahibi , basketbol
katar, fiba, dünya kupası, ev sahibi , basketbol
Futboldan sonra basketbol: Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
13:10 28.04.2023 (güncellendi: 13:15 28.04.2023) Abone ol
Katar'ın, basketbolda 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
FIBA'dan yapılan açıklamada, turnuvanın Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği duyuruldu.
Açıklamada, "Dünyanın en bağlantılı destinasyonlarından biri olan Doha, potansiyel katılımcı ülkelerin çoğuna doğrudan uçuşlara sahipken, yakın zamanda yenilenen metro ve toplu taşıma ağı tüm mekanları birbirine bağlayarak tüm ziyaretçiler için birinci sınıf bir hizmet sunuyor" bilgisi verildi.