https://sputniknews.com.tr/20230428/freni-patlayan-vinc-kamyonu-araclari-bicti-2-olu-5-yarali-1070311926.html
Freni patlayan vinç kamyonu araçları biçti: 2 ölü, 5 yaralı
Freni patlayan vinç kamyonu araçları biçti: 2 ölü, 5 yaralı
Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde freni patlayan bir vinç kamyonu, trafikte bekleyen araçları kağıt gibi ezdi. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:43+0300
2023-04-28T12:43+0300
2023-04-28T12:43+0300
dünya
video
tayland
kamyon
kaza
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Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Chok Chai bölgesinde freni patlayan vinç kamyonu dehşet saçtı.Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ters yönden oldukça hızlı gelen kamyonun, kırmızı ışıklarda bekleyen üç aracı biçtiği görüldü.Feci kazada kamyonun altında kalan ve Tayland Karayolları'na ait olduğu öğrenilen araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Cesetlerin araçtan güçlükle çıkarıldığı belirtildi.Olayda yaralanan 5 kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Freni patlayan vinç kamyonu araçları biçti: 2 ölü, 5 yaralı
Freni patlayan vinç kamyonu araçları biçti: 2 ölü, 5 yaralı
2023-04-28T12:43+0300
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video, tayland, kamyon, kaza, видео
video, tayland, kamyon, kaza, видео
Freni patlayan vinç kamyonu araçları biçti: 2 ölü, 5 yaralı
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Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde freni patlayan bir vinç kamyonu, trafikte bekleyen araçları kağıt gibi ezdi. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Chok Chai bölgesinde freni patlayan vinç kamyonu dehşet saçtı.
Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ters yönden oldukça hızlı gelen kamyonun, kırmızı ışıklarda bekleyen üç aracı biçtiği görüldü.
Feci kazada kamyonun altında kalan ve Tayland Karayolları'na ait olduğu öğrenilen araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Cesetlerin araçtan güçlükle çıkarıldığı belirtildi.
Olayda yaralanan 5 kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.