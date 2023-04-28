https://sputniknews.com.tr/20230428/firari-pkkli-turkiyeye-getirildi-1070307315.html
Firari PKK'lı Türkiye'ye getirildi
Firari PKK'lı Türkiye'ye getirildi
PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T11:19+0300
2023-04-28T11:19+0300
2023-04-28T11:19+0300
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mit
operasyon
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PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa’ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi. Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Akyol'un, 2018 yılında Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230425/mit-pkkypgnin-rakka-sorumlusu-mehmet-sari-kamislida-etkisiz-hale-getirildi-1070145345.html
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mit, operasyon, pkk
Firari PKK'lı Türkiye'ye getirildi
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PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa’ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.
Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Akyol'un, 2018 yılında Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.