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https://sputniknews.com.tr/20230428/erden-timurden-gomis-aciklamasi-bu-aile-ortami-sampiyonluk-getirir-1070327058.html
Erden Timur'den Gomis açıklaması: 'Bu aile ortamı şampiyonluk getirir'
Erden Timur'den Gomis açıklaması: 'Bu aile ortamı şampiyonluk getirir'
Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dileyip affedilen Bafetimbi Gomis... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T17:39+0300
2023-04-28T17:39+0300
türkiye
erden timur
bafetimbi gomis
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Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.Timur, ligin 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında ilk tercih olarak oyuna alınmamasını sorun ederek bundan sonraki müsabakalarda forma giymek istemediğini teknik direktör Okan Buruk'a söyleyen Bafetimbi Gomis ile ilgili açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılıların yönetici, 37 yaşındaki santrforun duygusal bir tepki verdiğini ve takım arkadaşlarının da girişimiyle olayın tatlıya bağlandığını kaydetti.Kısa sürede çözülen sorunla ilgili detaylı bilgi paylaşan Timur, "Gomis olayı aile içinde tatlıya bağlandı. Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer aldı, ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir." ifadelerini kullandı.VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymeyen Gomis ile ilgili takım arkadaşlarının da araya girdiğini aktaran Erden Timur, "Gomis ve herkes adım attı. Sadece Gomis'in adım atmasıyla olabilecek şeyler değil. Böyle şeylerde kaybetmek kısmı çok kolaydır. Herkesin adım atması bence güzel. Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi çok değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı." diye konuştu.Timur, Gomis'in kişisel olarak da saygı duyduğu bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Gomis, kişisel olarak da her zaman sevip saygı duyduğum bir futbolcu. Tüm ekipte de sevip saymayan yoktur. İnsanoğlu duygusal reaksiyon gösterebilir. Bu duygusal tavırdan sonra herkesin adım atması doğru olandı. Gomis de burada değerli bir tavır ortaya koydu. Başkan da hoca da oyuncular da doğru adımı attı ve olay çok güzel bir şekilde, 1 saat içerisinde tatlıya bağlandı. Bizim açımızdan en güzel şey bu." şeklinde görüş belirtti.Erden Timur, takımdaki aile ortamının şampiyonluğu getireceğine inandıklarını dile getirdi.Takım içindeki uyumun performansta etkili olduğunu kaydeden Timur, "Puan kaybedilen bir maçtan sonra oyuncuların takım arkadaşlarını sahiplenmesi çok değerli bir tutum. Birleştirici bir durum oldu. İnsani olarak hata yapılabilir. Bu normal. Ondan sonra önemli olan ailenin her konuda birbirine destek olması. Kısa zamanda çözülmesi ne kadar iyi bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu aile ortamı şampiyonluk getirir. En büyük faktördür. Bence her türlü sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bu sağlandığında iş başka bir yola gidiyor. Bunu birbirimize değer vererek yakaladık. İyiler sonunda mutlaka kazanır." şeklinde konuştu.
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erden timur, bafetimbi gomis

Erden Timur'den Gomis açıklaması: 'Bu aile ortamı şampiyonluk getirir'

17:39 28.04.2023
© Fotoğraf : Twitter / Bafetimbi GomisBafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© Fotoğraf : Twitter / Bafetimbi Gomis
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Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dileyip affedilen Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Timur, ligin 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında ilk tercih olarak oyuna alınmamasını sorun ederek bundan sonraki müsabakalarda forma giymek istemediğini teknik direktör Okan Buruk'a söyleyen Bafetimbi Gomis ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılıların yönetici, 37 yaşındaki santrforun duygusal bir tepki verdiğini ve takım arkadaşlarının da girişimiyle olayın tatlıya bağlandığını kaydetti.
Kısa sürede çözülen sorunla ilgili detaylı bilgi paylaşan Timur, "Gomis olayı aile içinde tatlıya bağlandı. Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer aldı, ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir." ifadelerini kullandı.
VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymeyen Gomis ile ilgili takım arkadaşlarının da araya girdiğini aktaran Erden Timur, "Gomis ve herkes adım attı. Sadece Gomis'in adım atmasıyla olabilecek şeyler değil. Böyle şeylerde kaybetmek kısmı çok kolaydır. Herkesin adım atması bence güzel. Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi çok değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı." diye konuştu.
Timur, Gomis'in kişisel olarak da saygı duyduğu bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Gomis, kişisel olarak da her zaman sevip saygı duyduğum bir futbolcu. Tüm ekipte de sevip saymayan yoktur. İnsanoğlu duygusal reaksiyon gösterebilir. Bu duygusal tavırdan sonra herkesin adım atması doğru olandı. Gomis de burada değerli bir tavır ortaya koydu. Başkan da hoca da oyuncular da doğru adımı attı ve olay çok güzel bir şekilde, 1 saat içerisinde tatlıya bağlandı. Bizim açımızdan en güzel şey bu." şeklinde görüş belirtti.
Erden Timur, takımdaki aile ortamının şampiyonluğu getireceğine inandıklarını dile getirdi.
Takım içindeki uyumun performansta etkili olduğunu kaydeden Timur, "Puan kaybedilen bir maçtan sonra oyuncuların takım arkadaşlarını sahiplenmesi çok değerli bir tutum. Birleştirici bir durum oldu. İnsani olarak hata yapılabilir. Bu normal. Ondan sonra önemli olan ailenin her konuda birbirine destek olması. Kısa zamanda çözülmesi ne kadar iyi bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu aile ortamı şampiyonluk getirir. En büyük faktördür. Bence her türlü sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bu sağlandığında iş başka bir yola gidiyor. Bunu birbirimize değer vererek yakaladık. İyiler sonunda mutlaka kazanır." şeklinde konuştu.
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