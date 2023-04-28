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Dünyada Rusya'nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri
Dünyada Rusya'nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri
Dün Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı videokonferans ile katılımıyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Güç... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
nükleer güç
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Şu an itibarıyla Rusya'nın projelerine göre nükleer güç santrallerinin yapımı, Türkiye'den başka 6 ülkede gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer güç, türkiye, rusya, инфографика
infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer güç, türkiye, rusya, инфографика

Dünyada Rusya'nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri

15:44 28.04.2023
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Dün Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı videokonferans ile katılımıyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde Akkuyu, 'nükleer tesis' statüsüne kavuşmuş oldu.
Şu an itibarıyla Rusya'nın projelerine göre nükleer güç santrallerinin yapımı, Türkiye'den başka 6 ülkede gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Dünyada Rusya’nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri - Sputnik Türkiye
İnfografik Dünyada Rusya’nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri - Sputnik Türkiye
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