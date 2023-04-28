https://sputniknews.com.tr/20230428/dunyada-rusyanin-projelerine-gore-insa-edilen-nukleer-guc-santralleri--1070321960.html

Dünyada Rusya'nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri

Dünyada Rusya'nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri

Dün Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı videokonferans ile katılımıyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Güç... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T15:44+0300

2023-04-28T15:44+0300

2023-04-28T15:44+0300

multimedya

infografik

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

nükleer güç

türkiye

rusya

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Şu an itibarıyla Rusya'nın projelerine göre nükleer güç santrallerinin yapımı, Türkiye'den başka 6 ülkede gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer güç, türkiye, rusya, инфографика