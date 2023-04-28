https://sputniknews.com.tr/20230428/dunyada-rusyanin-projelerine-gore-insa-edilen-nukleer-guc-santralleri--1070321960.html
Dünyada Rusya'nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri
Dünyada Rusya'nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri
Dün Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı videokonferans ile katılımıyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Güç... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T15:44+0300
2023-04-28T15:44+0300
2023-04-28T15:44+0300
multimedya
infografik
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
nükleer güç
türkiye
rusya
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Şu an itibarıyla Rusya'nın projelerine göre nükleer güç santrallerinin yapımı, Türkiye'den başka 6 ülkede gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer güç, türkiye, rusya, инфографика
infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer güç, türkiye, rusya, инфографика
Dünyada Rusya'nın projelerine göre inşa edilen nükleer güç santralleri
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Dün Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı videokonferans ile katılımıyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde Akkuyu, 'nükleer tesis' statüsüne kavuşmuş oldu.
Şu an itibarıyla Rusya'nın projelerine göre nükleer güç santrallerinin yapımı, Türkiye'den başka 6 ülkede gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.