Donetsk'te Ukrayna ordusuna ait füze minibüse isabet etti: 7 ölü

Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Donetsk'e yönelik saldırısı sırasında füzelerden birinin bir minibüse isabet etmesi sonucunda 7 kişinin öldüğünü belirtti.



Kulemzin, “İlk belirlemelere göre, eski alışveriş merkezi ‘Ukrayna’ yakınlarında, bir füzenin 25 No’lu hat minibüsüne isabet etmesi sonucunda 7 kişi öldü” ifadelerini kullandı.



Bu bilgi doğrulayan DHC lideri Denis Puşilin, ölenlerden birinin çocuk olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Travma Merkezi’nde biri merkez çalışanı olmak üzere 10’dan fazla yaralı var. Yaralılara gerekli tüm yardımlar sağlanıyor” dedi.



Ukrayna'nın Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği’ne göre, Ukrayna birlikleri Donetsk’in Kievskiy bölgesine çoklu roketatar sistemlerinden birer dakika arayla iki kez 12 mermi ateşledi.



Alışveriş ve eğlence merkezi ‘Donetsk City’ bölgesine fırlatılan füzeler, Olimpiyskiy stadyumu ve Cumhuriyet Travmatoloji Merkezi binasına isabet etti.