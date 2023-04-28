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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/donetskte-ukrayna-ordusuna-ait-fuze-minibuse-isabet-etti-7-olu-1070324801.html
Donetsk'te Ukrayna ordusuna ait füze minibüse isabet etti: 7 ölü
Donetsk'te Ukrayna ordusuna ait füze minibüse isabet etti: 7 ölü
Donetsk Belediye Başkanı Kulemzin, Ukrayna ordusuna ait füzenin sivilleri taşıyan bir minibüse isabet etmesi sonucunda 7 kişinin öldüğünü duyurdu. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T16:44+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
füze
minibüs
donetsk
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Donetsk'e yönelik saldırısı sırasında füzelerden birinin bir minibüse isabet etmesi sonucunda 7 kişinin öldüğünü belirtti.Kulemzin, “İlk belirlemelere göre, eski alışveriş merkezi ‘Ukrayna’ yakınlarında, bir füzenin 25 No’lu hat minibüsüne isabet etmesi sonucunda 7 kişi öldü” ifadelerini kullandı.Bu bilgi doğrulayan DHC lideri Denis Puşilin, ölenlerden birinin çocuk olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Travma Merkezi’nde biri merkez çalışanı olmak üzere 10’dan fazla yaralı var. Yaralılara gerekli tüm yardımlar sağlanıyor” dedi.Ukrayna'nın Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği’ne göre, Ukrayna birlikleri Donetsk’in Kievskiy bölgesine çoklu roketatar sistemlerinden birer dakika arayla iki kez 12 mermi ateşledi.Alışveriş ve eğlence merkezi ‘Donetsk City’ bölgesine fırlatılan füzeler, Olimpiyskiy stadyumu ve Cumhuriyet Travmatoloji Merkezi binasına isabet etti.
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ukrayna, füze, minibüs, donetsk

Donetsk'te Ukrayna ordusuna ait füze minibüse isabet etti: 7 ölü

16:44 28.04.2023 (güncellendi: 17:10 28.04.2023)
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAKUkrayna- Füze
Ukrayna- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAK
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Donetsk Belediye Başkanı Kulemzin, Ukrayna ordusuna ait füzenin sivilleri taşıyan bir minibüse isabet etmesi sonucunda 7 kişinin öldüğünü duyurdu.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin Donetsk'e yönelik saldırısı sırasında füzelerden birinin bir minibüse isabet etmesi sonucunda 7 kişinin öldüğünü belirtti.

Kulemzin, “İlk belirlemelere göre, eski alışveriş merkezi ‘Ukrayna’ yakınlarında, bir füzenin 25 No’lu hat minibüsüne isabet etmesi sonucunda 7 kişi öldü” ifadelerini kullandı.

Bu bilgi doğrulayan DHC lideri Denis Puşilin, ölenlerden birinin çocuk olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Travma Merkezi’nde biri merkez çalışanı olmak üzere 10’dan fazla yaralı var. Yaralılara gerekli tüm yardımlar sağlanıyor” dedi.

Ukrayna'nın Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği’ne göre, Ukrayna birlikleri Donetsk’in Kievskiy bölgesine çoklu roketatar sistemlerinden birer dakika arayla iki kez 12 mermi ateşledi.

Alışveriş ve eğlence merkezi ‘Donetsk City’ bölgesine fırlatılan füzeler, Olimpiyskiy stadyumu ve Cumhuriyet Travmatoloji Merkezi binasına isabet etti.
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