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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T17:34+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:🔸(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak.🔸Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.🔸Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz
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recep tayyip erdoğan, adana, doğalgaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek

17:34 28.04.2023 (güncellendi: 18:20 28.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak.

🔸Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.

🔸Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz
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