https://sputniknews.com.tr/20230428/cumhurbaskani-erdogan-adana-15-temmuz-sehitler-koprusu-acilis-torenine-canli-baglantiyla-katiliyor-1070326835.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T17:34+0300

2023-04-28T17:34+0300

2023-04-28T18:20+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

adana

doğalgaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:🔸(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak.🔸Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.🔸Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz

adana

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recep tayyip erdoğan, adana, doğalgaz