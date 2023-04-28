https://sputniknews.com.tr/20230428/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-savunma-sanayisi-milli-bir-meseledir-1070334822.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Savunma sanayisi milli bir meseledir

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Savunma sanayisi milli bir meseledir

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Savunma sanayisi bir milli politikadır." dedi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T20:29+0300

2023-04-28T20:29+0300

2023-04-28T20:30+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

kocaeli

nasa

savunma

atatürk havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070335079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33966ef951c0e650f66e7da11c72300d.jpg

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nin önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir atmosferi oluşturmak gerektiğini söyledi.Kılıçdaroğlu, gençlerin sokaklarda özgürce gezmesi gerektiğini, bunun için beraber mücadele edeceklerini, bunun için bir değişime ihtiyaç olduğunu kaydetti."Bu değişimin adresi; adalettir, haktır ve hukuktur. Adaleti, hakkı ve hukuku savunmak için yola çıktık." diyen Kılıçdaroğlu, bunu yapacaklarını dile getirdi.'Yeni bir değişime ihtiyacımız var'Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Şundan emin olun; sizin hayalleriniz, Bay Kemal'in hedefi olacak. Bunu sakın unutmayın." dedi.Kılıçdaroğlu yeni bir atmosfere, yeni bir değişime ihtiyaç olduğunu belirterek, "Size söz vereceğim, sözüm söz. Cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizde göreceksiniz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadığı, hiçbir fakirin fukaranın elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmediği bir Türkiye inşa edeceğim." diye konuştu.Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında en az asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Emekli kardeşlerime sesleniyorum; önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gidip, Kurban Bayramı ikramiyesini almak için 15 bin lirayı almak için hazır mısınız? O zaman değişime de hazır mısınız? Haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana bir iktidarı getirmeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "5'li çetelere para var, halka para yok. Bay Kemal'in iktidarında da 5'li çetelere para yok, halka para var." dedi.Kılıçdaroğlu, şehir hastanesi açılan illerde, merkezde olan hastanelerin kapatıldığını söyleyerek, "Sizler hastaneye gidemiyorsunuz, uzak bir yerdeki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Size söz, Bay Kemal sözü; o hastaneler yeniden açılacak. Az kaldı." şeklinde konuştu.'Savunma sanayisi milli bir meseledir'Kılıçdaroğlu, savunma sanayisinin bir devlet politikası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:Savunma sanayisinin milli bir mesele olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, milli meselenin "sağcısı", "solcusu", "ortacısı" olmayacağını vurguladı.Kılıçdaroğlu, başka partilerin gençlik kollarının sahte broşürler basarak CHP ile ilgili yalanlar söylediğini dile getirdi.Terörün, bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, aklı başında olan herkesin teröre karşı onurlu duruşunu göstermesi gerektiğini kaydetti."Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız." diyen Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğinin, inancının, yaşam tarzının, siyasete konu olamayacağının altını çizdi.Kılıçdaroğlu, asla saraylarda oturmayacağını ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gideceğini kaydetti.Sandığa giderken vatandaşlardan ellerini vicdanlarına koymalarını isteyen Kılıçdaroğlu, seçmenlerden vicdanlarının sesini dinleyip oy kullanmalarını talep etti.Kılıçdaroğlu, kul hakkı yiyenlerle mücadele etmenin görevi olduğunu vurgulayarak, bu anlamda vatandaşlardan destek istedi.Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, alandakilere elleriyle kalp işareti yaptı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılımcılara hitap ettiği program, milletvekili adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

https://sputniknews.com.tr/20230427/kilicdaroglu-iktidara-geldigimizde-ataturk-havalimanini-uzay-calismalarinin-merkezi-yapacagiz-1070292802.html

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, kocaeli, nasa, savunma, atatürk havalimanı