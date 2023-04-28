https://sputniknews.com.tr/20230428/cristiano-ronaldo-hakkinda-konusan-al-nassr-baskani-dolandirildim-1070312799.html

Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr başkanı: Dolandırıldım

Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr başkanı: Dolandırıldım

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Al-Muammar, Cristiano Ronaldo ile sözleşme... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T12:52+0300

2023-04-28T12:52+0300

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spor

suudi arabistan

cristiano ronaldo

al nassr

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Dünya Kupası öncesi verdiği röportajın ardından Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında Al Nassr Başkanı Al-Muammar'dan sıra dışı bir açıklama geldi.Eldes Marque'de yer alan ve Hürriyet'in aktardığı habere göre Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" dedi.Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti. Ronaldo'nun takımı Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'na veda etmişti.Portekizli yıldız, ligde de istenilen sonuçlar gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

https://sputniknews.com.tr/20230421/sinir-disi-edilmesi-ya-da-tutuklanmasi-istenen-cristiano-ronaldo-icin-resmi-aciklama-geldi-1070017906.html

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