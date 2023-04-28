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https://sputniknews.com.tr/20230428/cristiano-ronaldo-hakkinda-konusan-al-nassr-baskani-dolandirildim-1070312799.html
Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr başkanı: Dolandırıldım
Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr başkanı: Dolandırıldım
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Al-Muammar, Cristiano Ronaldo ile sözleşme... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:52+0300
2023-04-28T12:52+0300
spor
suudi arabistan
cristiano ronaldo
al nassr
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Dünya Kupası öncesi verdiği röportajın ardından Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında Al Nassr Başkanı Al-Muammar'dan sıra dışı bir açıklama geldi.Eldes Marque'de yer alan ve Hürriyet'in aktardığı habere göre Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" dedi.Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti. Ronaldo'nun takımı Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'na veda etmişti.Portekizli yıldız, ligde de istenilen sonuçlar gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/sinir-disi-edilmesi-ya-da-tutuklanmasi-istenen-cristiano-ronaldo-icin-resmi-aciklama-geldi-1070017906.html
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suudi arabistan, cristiano ronaldo, al nassr
suudi arabistan, cristiano ronaldo, al nassr

Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr başkanı: Dolandırıldım

12:52 28.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/@AlNassrFCSuudi Arabistan'ın 296. yaşını kutladığı Kuruluş Günü etkinliklerine formasını giydiği Al Nassr takımının futbolcularıyla katılan eli kılıçlı Cristiano Ronaldo
Suudi Arabistan'ın 296. yaşını kutladığı Kuruluş Günü etkinliklerine formasını giydiği Al Nassr takımının futbolcularıyla katılan eli kılıçlı Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/@AlNassrFC
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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Al-Muammar, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gün dolandırıldığını dile getirdi.
Dünya Kupası öncesi verdiği röportajın ardından Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında Al Nassr Başkanı Al-Muammar'dan sıra dışı bir açıklama geldi.
Eldes Marque'de yer alan ve Hürriyet'in aktardığı habere göre Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" dedi.
Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti. Ronaldo'nun takımı Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'na veda etmişti.
Portekizli yıldız, ligde de istenilen sonuçlar gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.
Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
YAŞAM
Sınırdışı edilmesi ya da tutuklanması istenen Ronaldo için resmi açıklama geldi
21 Nisan, 15:52
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