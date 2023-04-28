https://sputniknews.com.tr/20230428/cristiano-ronaldo-hakkinda-konusan-al-nassr-baskani-dolandirildim-1070312799.html
Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr başkanı: Dolandırıldım
Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr başkanı: Dolandırıldım
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Al-Muammar, Cristiano Ronaldo ile sözleşme... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:52+0300
2023-04-28T12:52+0300
2023-04-28T12:52+0300
spor
suudi arabistan
cristiano ronaldo
al nassr
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Dünya Kupası öncesi verdiği röportajın ardından Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında Al Nassr Başkanı Al-Muammar'dan sıra dışı bir açıklama geldi.Eldes Marque'de yer alan ve Hürriyet'in aktardığı habere göre Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" dedi.Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti. Ronaldo'nun takımı Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'na veda etmişti.Portekizli yıldız, ligde de istenilen sonuçlar gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/sinir-disi-edilmesi-ya-da-tutuklanmasi-istenen-cristiano-ronaldo-icin-resmi-aciklama-geldi-1070017906.html
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suudi arabistan, cristiano ronaldo, al nassr
suudi arabistan, cristiano ronaldo, al nassr
Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Al Nassr başkanı: Dolandırıldım
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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Al-Muammar, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gün dolandırıldığını dile getirdi.
Dünya Kupası öncesi verdiği röportajın ardından Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında Al Nassr Başkanı Al-Muammar'dan sıra dışı bir açıklama geldi.
Eldes Marque'de yer alan ve Hürriyet'in aktardığı habere
göre Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü"
dedi.
Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti. Ronaldo'nun takımı Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'na veda etmişti.
Portekizli yıldız, ligde de istenilen sonuçlar gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.
Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.