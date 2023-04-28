https://sputniknews.com.tr/20230428/cinde-kovid-19-salgininda-nufusun-yuzde-824une-virus-bulastigi-tahmin-ediliyor-1070342588.html

Çin'de Kovid-19 salgınında nüfusun yüzde 82.4'üne virüs bulaştığı tahmin ediliyor

Çin'de Kovid-19 salgınında nüfusun yüzde 82.4'üne virüs bulaştığı tahmin ediliyor

Çin'de Aralık 2022'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ortaya çıkan salgın dalgasında nüfusun yüzde 82.4'ünün virüse yakalandığının tahmin edildiği... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T23:49+0300

2023-04-28T23:49+0300

2023-04-28T23:49+0300

dünya

çin

koronavirüs

kovid-19

vaka

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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yayınladığı raporda, aralık ve şubat ayları arasında dört kez yaptığı çevrim içi anketlerin sonuçlarını açıkladı.Raporda, Kovid-19'a yakalandığı bildirenlerin sayısının 19 ve 21 Aralık tarihlerinde zirve noktasına ulaştığı belirtilerek yaş, cinsiyet, meslek ve yerleşim yeri gibi demografik verilerden hareketle yürütülen projeksiyonlar sonucu, 7 Şubat itibarıyla nüfusun yüzde 82.4'ünün virüse yakalandığı tespiti yapıldı.Merkez, ayrıca son 6 ayda hatırlatma dozu aşılarının virüsün daha fazla yayılmasını engellediği ve hastalık semptomlarını azalttığını bildirdi.Çin'de Kovid-19 salgının başından beri, 'sıfır vaka' olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasıyla vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230425/cin-yurt-disindan-gelen-yolculara-kovid-19-testi-zorunlulugunu-kaldiracak-1070177273.html

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