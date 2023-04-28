https://sputniknews.com.tr/20230428/cimeri-gecen-yil-6-milyon-kisi-kullandi-1070333426.html

CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı

CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini (CİMER) geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını bildirdi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T19:44+0300

2023-04-28T19:44+0300

2023-04-28T19:44+0300

türkiye

fahrettin altun

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet arasındaki iletişime verdiği önemin sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en büyük halkla ilişkiler platformu CİMER’i geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını belirtti.Fahrettin Altun, "CİMER ile başta dijital dünyanın en önemli aktörü olan gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı ortak yönetime daha fazla dahil etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

türkiye

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