https://sputniknews.com.tr/20230428/cimeri-gecen-yil-6-milyon-kisi-kullandi-1070333426.html
CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı
CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini (CİMER) geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını bildirdi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T19:44+0300
2023-04-28T19:44+0300
2023-04-28T19:44+0300
türkiye
fahrettin altun
cimer
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet arasındaki iletişime verdiği önemin sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en büyük halkla ilişkiler platformu CİMER’i geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını belirtti.Fahrettin Altun, "CİMER ile başta dijital dünyanın en önemli aktörü olan gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı ortak yönetime daha fazla dahil etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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fahrettin altun, cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
fahrettin altun, cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini (CİMER) geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet arasındaki iletişime verdiği önemin sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en büyük halkla ilişkiler platformu CİMER’i geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını belirtti.
Fahrettin Altun, "CİMER ile başta dijital dünyanın en önemli aktörü olan gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı ortak yönetime daha fazla dahil etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.