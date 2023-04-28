CHP’den üniversite öğrencileri için ‘Demokrasi Bileti’ kampanyası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/chpden-universite-ogrencileri-icin-demokrasi-bileti-kampanyasi-1070296027.html
CHP’den üniversite öğrencileri için ‘Demokrasi Bileti’ kampanyası
CHP’den üniversite öğrencileri için ‘Demokrasi Bileti’ kampanyası
CHP Gençlik Kolları, seçim günü ikametgahlarından farklı yerde bulunan üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "Demokrasi Bileti"... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T00:21+0300
2023-04-28T00:21+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
seçim
bilet
genç
üniversite
gençosman killik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070296115_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d2cb122779b6d400a04487843a160429.jpg
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, parti genel merkezinde, 'Demokrasi Bileti' kampanyasının tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Binlerce öğrencinin otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda olduğunu ifade eden Killik, öğrencilerin ekonomik gücünün bilet ücretlerini karşılamaya yetmediğini söyledi.Bu sorunu ortadan kaldırmak için başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını vurgulayan Killik, "14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜLOV paydaşlığında 'Demokrasi Bileti' kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır." diye konuştu.CHP'li Killik, "demokrasibileti.org" internet sitesinden kampanyaya destek olunabileceğini kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070296115_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2f2f8716002c48e5e9c8eeccea3613dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, seçim, bilet, genç, üniversite, gençosman killik
chp, seçim, bilet, genç, üniversite, gençosman killik

CHP’den üniversite öğrencileri için ‘Demokrasi Bileti’ kampanyası

00:21 28.04.2023
© AAGençosman Killik
Gençosman Killik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP Gençlik Kolları, seçim günü ikametgahlarından farklı yerde bulunan üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "Demokrasi Bileti" kampanyasını başlattı.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, parti genel merkezinde, 'Demokrasi Bileti' kampanyasının tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Binlerce öğrencinin otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda olduğunu ifade eden Killik, öğrencilerin ekonomik gücünün bilet ücretlerini karşılamaya yetmediğini söyledi.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını vurgulayan Killik, "14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜLOV paydaşlığında 'Demokrasi Bileti' kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır." diye konuştu.
CHP'li Killik, "demokrasibileti.org" internet sitesinden kampanyaya destek olunabileceğini kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала