https://sputniknews.com.tr/20230428/chpden-universite-ogrencileri-icin-demokrasi-bileti-kampanyasi-1070296027.html

CHP’den üniversite öğrencileri için ‘Demokrasi Bileti’ kampanyası

CHP’den üniversite öğrencileri için ‘Demokrasi Bileti’ kampanyası

CHP Gençlik Kolları, seçim günü ikametgahlarından farklı yerde bulunan üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "Demokrasi Bileti"... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T00:21+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

seçim

bilet

genç

üniversite

gençosman killik

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, parti genel merkezinde, 'Demokrasi Bileti' kampanyasının tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Binlerce öğrencinin otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda olduğunu ifade eden Killik, öğrencilerin ekonomik gücünün bilet ücretlerini karşılamaya yetmediğini söyledi.Bu sorunu ortadan kaldırmak için başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını vurgulayan Killik, "14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜLOV paydaşlığında 'Demokrasi Bileti' kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır." diye konuştu.CHP'li Killik, "demokrasibileti.org" internet sitesinden kampanyaya destek olunabileceğini kaydetti.

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