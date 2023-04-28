https://sputniknews.com.tr/20230428/bm-suriye-ozel-temsilcisi-suriyeye-artan-ilgi-sonucu-onemli-bir-noktaya-ulastik-1070296553.html

BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'ye artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık

BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'ye artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Suriye'ye yönelik özellikle bölgeden yeniden artan ilgi sonucu önemli bir... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T00:32+0300

2023-04-28T00:32+0300

2023-04-28T00:32+0300

dünya

suriye

birleşmiş milletler (bm)

geir o. pedersen

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Pedersen, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) düzenlenen Suriye konulu oturumda, ülkedeki gelişmeler hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.Buraya artan ilginin ilerlemeye yol açması için tarafların somut adım atması gerektiğine dikkati çeken Pedersen, tüm tarafların desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.BM'nin ya da başka bir aktörün tek başına Suriye'de siyasi çözüm sağlayamayacağına işaret eden Pedersen, "Suriye'nin çok çeşitli sorunlarını çözmek için birkaç anahtara ihtiyaç var. Bu anahtarlar, farklı aktörlerin elinde" değerlendirmesinde bulundu.Pedersen, tüm tarafların desteğine ve birlikte çalışmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.Suriye'ye yönelik yakın zamanda kaydedilen diplomatik gelişmelerin yeni bir alan ortaya çıkardığını vurgulayan Pedersen, "Suriye'ye yönelik özellikle bölgeden yeniden artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık. Bu, krize siyasi çözüm bulma çabalarımıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremlerin yıkımını 12 yıl süren savaş ve çatışma bağlamında ele almak gerektiğini belirten Pedersen, "Suriye'de korkunç boyutlarda insani kriz sürmeye devam ediyor. Suriyelilerin hala sizlerin kaynak göndermenize ihtiyacı var" dedi.'384 milyon dolardan fazla toplandı'BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da ülkedeki insani durumun ciddiyetine dikkati çekti.Depremlerin ardından Suriye için başlatılan insani yardım kampanyası çerçevesinde talep edilen miktarın hemen hemen hepsinin toplandığını aktaran Doughten, "Donörler çok cömertçe davrandı. BM'nin Suriye için insan yardım çağrısı çerçevesinde 384 milyon dolardan fazla toplandı. Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var" diye konuştu.

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suriye, birleşmiş milletler (bm), geir o. pedersen