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Beşiktaş Kulübü'nden derbi hakemi açıklaması: 'Endişeliyiz'
Beşiktaş Kulübü'nden derbi hakemi açıklaması: 'Endişeliyiz'
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacakları maçın hakemi Ali Şansalan ile ilgili tartışmalar hakkında açıklama... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T16:57+0300
2023-04-28T16:57+0300
spor
beşiktaş
derbi
hakem
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Kulübün internet sitesinden "Türk Futboluna Pusu Kültürünü Getirenlere Geçit Yok" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki rakibimiz Galatasaray'ın, medyadaki kalemşörlerinin ve sosyal medyadaki trollerinin aldıkları talimat sonrası planlı olarak aynı anda başlattıkları algı operasyonunda dozu her geçen gün artırdıklarını dikkatle takip etmekteyiz. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını istediği şeklinde aslı astarı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle müsabakanın hakemi ilan edilen Ali Şansalan'ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır." denilerek, şu ifadelere yer verildi:"Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere, kabak tadı veren senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, son olarak sezon boyunca dillerinden düşürmedikleri 'Ligi bitirtmeyiz.' algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz." ifadesiyle devam edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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beşiktaş, derbi, hakem, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş, derbi, hakem, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)

Beşiktaş Kulübü'nden derbi hakemi açıklaması: 'Endişeliyiz'

16:57 28.04.2023
© AAAli Şansalan
Ali Şansalan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'la oynayacakları maçın hakemi Ali Şansalan ile ilgili tartışmalar hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden "Türk Futboluna Pusu Kültürünü Getirenlere Geçit Yok" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki rakibimiz Galatasaray'ın, medyadaki kalemşörlerinin ve sosyal medyadaki trollerinin aldıkları talimat sonrası planlı olarak aynı anda başlattıkları algı operasyonunda dozu her geçen gün artırdıklarını dikkatle takip etmekteyiz. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını istediği şeklinde aslı astarı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle müsabakanın hakemi ilan edilen Ali Şansalan'ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır." denilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Hakem Ali Şansalan'ın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle, adil bir yönetim tarzı ile bilinen Ali Şansalan'ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız. Beşiktaş Kulübü olarak sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan'ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz. Kalemşörleri ve trolleri aracılığıyla Şansalan'ı istemediğini belli eden rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz."
"Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere, kabak tadı veren senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, son olarak sezon boyunca dillerinden düşürmedikleri 'Ligi bitirtmeyiz.' algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz." ifadesiyle devam edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki ligi bitirtmeyeceklerini söyleyenler, istediklerini elde edince kapalı kapılar ardına saklanma yolunu seçmişlerdir. Bu yöntem bize hiç de yabancı gelmemektedir. Bu tavra rakibimizin geçmiş yönetimlerinde de geçmiş teknik direktörlerinde de defalarca şahit olduk. 'Lig sonunda her şeyi açıklayacağız.' diyenler, şampiyon olduktan sonra adeta ortadan kayboldular. Karşımızdaki rakip aynı, yöntem aynı. Şimdi de 'Belgeleri açıklarız' tehditleri savuruyorlar. Manipülasyonu bırakın, buyurun açıklayın. Ama iş işten geçmeden açıklayın."
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