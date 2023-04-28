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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/bbp-genel-baskani-destici-huda-parin-bir-takim-dusuncelerine-katilmiyorum-1070308569.html
BBP Genel Başkanı Destici: HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum
BBP Genel Başkanı Destici: HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T11:39+0300
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2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
bbp
hüda-par
seçim
ak parti
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Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürürken ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularına yanıt verdi.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili fikirlerini söylediğinin altını çizen Destici, "HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-partili-turandan-huda-par-aciklamasi-ittifak-degiliz-onlar-bizi-destekliyor-1070231093.html
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mustafa destici, bbp, hüda-par, seçim, ak parti
mustafa destici, bbp, hüda-par, seçim, ak parti

BBP Genel Başkanı Destici: HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum

11:39 28.04.2023
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde "Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı"na katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programına katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili fikirlerini söylediğinin altını çizen Destici, "HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum." dedi.
Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürürken ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularına yanıt verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili fikirlerini söylediğinin altını çizen Destici, "HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
AK Partili Turan'dan 'HÜDA PAR' açıklaması: İttifak değiliz, onlar bizi destekliyor
26 Nisan, 19:59
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