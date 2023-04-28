https://sputniknews.com.tr/20230428/bbp-genel-baskani-destici-huda-parin-bir-takim-dusuncelerine-katilmiyorum-1070308569.html
BBP Genel Başkanı Destici: HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum
BBP Genel Başkanı Destici: HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T11:39+0300
2023-04-28T11:39+0300
2023-04-28T11:39+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
bbp
hüda-par
seçim
ak parti
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Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürürken ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularına yanıt verdi.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili fikirlerini söylediğinin altını çizen Destici, "HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-partili-turandan-huda-par-aciklamasi-ittifak-degiliz-onlar-bizi-destekliyor-1070231093.html
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mustafa destici, bbp, hüda-par, seçim, ak parti
mustafa destici, bbp, hüda-par, seçim, ak parti
BBP Genel Başkanı Destici: HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili fikirlerini söylediğinin altını çizen Destici, "HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum." dedi.
Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürürken ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularına yanıt verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili fikirlerini söylediğinin altını çizen Destici, "HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum." dedi.