https://sputniknews.com.tr/20230428/bbp-genel-baskani-destici-huda-parin-bir-takim-dusuncelerine-katilmiyorum-1070308569.html

BBP Genel Başkanı Destici: HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum

BBP Genel Başkanı Destici: HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T11:39+0300

2023-04-28T11:39+0300

2023-04-28T11:39+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa destici

bbp

hüda-par

seçim

ak parti

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Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürürken ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularına yanıt verdi.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasette süren HÜDA-PAR ve ittifak tartışmalarına yönelik konuştu. Daha önce bu konuyla ilgili fikirlerini söylediğinin altını çizen Destici, "HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-partili-turandan-huda-par-aciklamasi-ittifak-degiliz-onlar-bizi-destekliyor-1070231093.html

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mustafa destici, bbp, hüda-par, seçim, ak parti