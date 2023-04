Bakan Kirişci: Terör örgütlerine verecek bir karış toprağımız yok

"Bunlar, soğanla Togg otomobilini yarıştıracak kadar cahil insanlar. Bunlar, milli değildir. Bunlar, hiçbir zaman yerli olmadılar. Dolayısıyla bu ülkede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve millilik adına atılan her adımdan bunlar rahatsızlar. Çünkü bunların ağababalarının kim olduğunu gördünüz. Kim? Kandil'dekiler. Kim? Amerika'dakiler. Dolayısıyla bizim bu terör örgütlerine bu ülkeyi yeniden teslim edecek zamanımız yok, bir karış toprağımız da yok. Allah onlara her türlü musibeti, her türlü belayı verecek. Çünkü biz birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece inşallah bunların üstesinden geleceğiz."