https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-kirisci-teror-orgutlerine-verecek-bir-karis-topragimiz-yok-1070296355.html

Bakan Kirişci: Terör örgütlerine verecek bir karış toprağımız yok

Bakan Kirişci: Terör örgütlerine verecek bir karış toprağımız yok

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Terör örgütlerine bu ülkeyi yeniden teslim edecek zamanımız yok, bir karış toprağımız da yok. Biz birliğimizi ve dirliğimizi... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T00:22+0300

2023-04-28T00:22+0300

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2023 türkiye seçimleri

vahit kirişci

terör

terör örgütü

mansur yavaş

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunun açılışında, Kahramanmaraş'ın su zengini bir kent olduğuna işaret ederek, bölge coğrafyasının zenginliklerine dikkati çekti.Edebiyat Yolu'nun yapılmasıyla bölgeye ulaşımın kolaylaştığını vurgulayan Kirişci, "Şundan hepimiz eminiz, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar.' Biz buna inandık, buna güvendik, 21 yıldan beri de bu, eksiksiz, noksansız artarak devam ediyor" diye konuştu.Kirişci, Cumhur İttifakı'nın elinin güçlü olduğunu belirterek, 'karşılarında terör örgütleriyle işbirliği içinde olduklarını gizlemeyen ve bunu aleni şekilde ifade eden bir ittifak bulunduğunu' dile getirdi.'Sen önce kendi psikolojini bir sorgula'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kendisinin psikolojisini sorguladığına işaret eden Kirişci, şunları söyledi:'Bu coğrafya ve bu milletle çok uğraştılar'Kirişci, "Bu coğrafya ve bu milletle çok uğraştılar" ifadelerini kullanarak, milletin buna geçit vermeyeceğini, Türkiye'nin gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıktığını, artık gündem belirleyen bir ülke olduğunu aktardı.AK Parti iktidarlarında otoyol, köprü, raylı sistem ve sağlık alanında yapılan çalışmaları anlatan Kirişci, şunları kaydetti:Kirişci, Tekir Mahallesi'ndeki 3 bin 770 dönümlük arazinin sulanabilmesi için 80 milyon liralık tesisin ağustosta yapım sürecine başlanacağını da sözlerine ekledi.Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve partililer katıldı.

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vahit kirişci, terör, terör örgütü, mansur yavaş, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı