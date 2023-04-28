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Bakan Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda Türk vatandaşlarının tahliye sürecini... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T20:13+0300
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politika
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Dagalu ile bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin konular ele alındı.Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandıMilli Savunma Bakanlığından (MSB), Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlandığı bildirildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu." bilgisine yer verildi. Paylaşımda, Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntüler de yer aldı.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı. Yaşanan çatışmalar nedeniyle aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.
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mevlüt çavuşoğlu, sudan, milli savunma bakanlığı (msb)
mevlüt çavuşoğlu, sudan, milli savunma bakanlığı (msb)

Bakan Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu ile görüştü

20:13 28.04.2023 (güncellendi: 20:15 28.04.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda Türk vatandaşlarının tahliye sürecini görüştü. MSB de yaptığı açıklamada, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlandığı bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Dagalu ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin konular ele alındı.



Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlandığı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda, Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntüler de yer aldı.



Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.
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