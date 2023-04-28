Bakan Çavuşoğlu: Dönmesi gereken göçmenler dönecektir ama düzenli bir şekilde dönmeleri lazım
20:00 28.04.2023 (güncellendi: 20:12 28.04.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
© AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dönmesi gereken göçmenler dönecektir ama düzenli bir şekilde dönmeleri lazım. Siyasi kaygıyla popülizm yaparsak bu olmaz. Güvenli bir şekilde dönmeleri gerekiyor. Bunun için Suriye rejimiyle işbirliği yapılması gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:
Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor. Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi sürüyor. 1834 vatandaşımızı tahliye ettik. Bize dönmek istiyoruz diyen her bir vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz.
Her iki tarafın da bize karşı kötü niyeti yok fakat bir uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. İncelemeler sürüyor. Uçaklarımızın güvenliğini de garanti altına alarak tahliyeyi sürdürüyoruz. Sudan'dan bugün tahliye uçağımız 270 vatandaşımız ile ayrıldı. Bakan yardımcımız gelecek hafta ara buluculuk için Sudan'a gidecek.
'Türkiye iki konuda marka oldu. Birincisi arabuluculuk, ikincisi ise tahliye'
Türkiye iki konuda marka oldu. Birincisi arabuluculuk, ikincisi ise tahliye... Kovid-19 zamanında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Başka ülkelerden insanları da yurtlarına kavuşturduğumuz oldu. Kolay bir dönem değildi. Stratejik yöntemler bularak çok sayıda vatandaşımızı getirdik. Herkes büyükelçiliklerini kapatırken biz tam kapasite çalıştık.
Kim bizden yardım istiyorsa biz inancına kökenine bakmadan yardımcı oluyoruz. Devletin girişimci ve insani politikalarının kaynağı bizim insanımızın yapısıdır. Ecdadımızdan kalmış bir miras.
Kim bizden yardım istiyorsa biz inancına kökenine bakmadan yardımcı oluyoruz. Devletin girişimci ve insani politikalarının kaynağı bizim insanımızın yapısıdır. Ecdadımızdan kalmış bir miras.
Dönmesi gereken göçmenler dönecektir ama düzenli bir şekilde dönmeleri lazım. Siyasi kaygıyla popülizm yaparsak bu olmaz. Güvenli bir şekilde dönmeleri gerekiyor. Bunun için Suriye rejimiyle işbirliği yapılması gerekiyor. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kimlerle iş birliği yapacağız? Bunu yapmamız gerekiyor. Dönmeleri için teşvik etmemiz lazım.
'Terör örgütü Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturuyor'
Dört harekatımızla terör koridoru oluşturulmasını engelledik. Terör örgütü Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturuyor.