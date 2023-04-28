https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-bozdag-yanitladi-ocalanla-gorusme-yapildi-mi-1070340416.html

Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?

Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Abdullah Öcalan'la görüşme yapıldığı" iddialarına yönelik, "Böyle bir görüşme yoktur. 'Görüşme vardır' diyenler milletin gözünün... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T23:12+0300

2023-04-28T23:12+0300

2023-04-28T23:12+0300

2023 türkiye seçimleri

bekir bozdağ

seçim

abdullah öcalan

şanlıurfa

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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Mozaik Müzesi'nden yapılan, Haber Global canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının yerinde olduğunu ifade eden Bozdağ, Erdoğan'la bugün yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı konuştuklarını söyledi. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaları takip ettiğini dile getirdi."14 Mayıs akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" açıklamasının tepki gördüğünün aktarılması üzerine Bozdağ, bunların istismar tepkileri olduğunu belirtti.Bozdağ, "Bizim söylediğimizde ne var? Seçim olduğu gün, akşam seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. Bu da benden kaynaklanmıyor, sosyal medyada bir sürü, kim nasıl kutlayacağına dair biliyorsunuz videolar var, haberler var" diye konuştu.'Biz ayrıştırma, kutuplaştırma dili hiçbir yerde kullanmıyoruz'İngiliz The Guardian gazetesinin eski dış politikalar şefinin "14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanyayla kutlama yapılacak" açıklamasında bulunduğuna dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:'Benim yaptığımda bir yanlış yok'Türk Ceza Kanunu'na, yaşam tarzına müdahaleyi suç sayan düzenlemeyi kendilerinin koyduğunu aktaran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ayrıştırıcı dil kullanıyorlar" denildiğine değinen Bozdağ, "Bizi suçlayarak kendi tabanını bir yandan konsolide ederken insanların bize yönelişini engellemek istiyorlar. Esas istismarı, bizim yaptığımız doğru tespiti yapanlar yapıyor. Zaten onlar kendileri de nasıl kutlayacaklarını söylüyorlar. Ben sizin söylediğinizi biraz yüksek sesle tekrar etmiş oldum. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadesini kullandı.'Hepsi aynı hedefe odaklanmış durumdalar'Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladığının anımsatılması üzerine Bozdağ, Cumhur İttifakı'nın, sırtını millete dayayanların ittifakı olduğunu vurguladı.Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:'Terörün desteğini gizlemeye çalışıyorlar'Millet İttifakı'nın terör örgütleri tarafından desteklendiğini dile getiren Bozdağ, "Neden bunların hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar? Ne konuştular? Hangi taahhütlerde bulunuldu?" sorularını yöneltti.Terör örgütlerinin açıklamalarını gündeme getirmeleri nedeniyle eleştirildiklerine işaret eden Bozdağ, "Sizin, 'Bizim terör örgütlerinin oyuna, desteğine ihtiyacımız yok' diye haykırmanız gerekmez mi? Böyle bir şey yok. Bize lafları var, Kandil'e lafları yok. Bize lafları var, bu teröristlere lafları yok. Bize lafları var, bu Emek ve Özgürlük İttifakı'na lafları yok. Biz bunu milletin gözünün önüne getireceğiz ve zaten millet görüyor. Öte yandan milletimize de saygısızlık yapıyorlar. Alemi kör, herkesi sersem sanan bir yaklaşım içindeler. Terörün bu desteğini gizlemeye çalışıyorlar" görüşünü dile getirdi.'Çok net söylüyorum, Mansur Bey de yalan söylüyor'"PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yapıldığı" iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da açıklama yaptığının belirtilmesi üzerine Bozdağ, şöyle konuştu:'Seçim yaklaştıkça bu tartışmaların dozu da yükselecek'Deprem bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağının sorulması üzerine Bozdağ, deprem bölgesinde seçimlerin sağlıklı yapılması için herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.Bozdağ, seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin ise Türkiye'nin seçim güvenliği açısından dünyanın en saygın ülkelerinden birisi olduğunu ifade etti.Sandık kurullarında partilerin temsilcilerinin bulunduğunu, işlemlerin bu temsilcilerin huzurunda yapıldığını anlatan Bozdağ, şunları paylaştı:Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turda sonuçlanacağını ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçileceğini, Cumhur İttifakı'nın da TBMM'de salt çoğunluğu elde edeceğini sözlerine ekledi.

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