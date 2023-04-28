https://sputniknews.com.tr/20230428/arastirmaci-hatem-ete-kararsiz-secmenin-orani-yuzde-20-1070316743.html
Araştırmacı Hatem Ete: Kararsız seçmenin oranı yüzde 20
Araştırmacı Hatem Ete: Kararsız seçmenin oranı yüzde 20
Araştırmacı Hatem Ete, var olan yüzde 10’luk kararsız seçmene bir yüzde 10’luk dilim daha eklendiğini söyledi. Toplamda yüzde 20’lik bir kararsız seçmen... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T14:20+0300
2023-04-28T14:20+0300
2023-04-28T14:20+0300
ankara'dan haber var
seçim
kararsız
seçmen
millet ittifakı
cumhur ittifakı
memleket partisi
muharrem ince
anket
seçim anketi
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Araştırmacı Hatem Ete: Kararsız seçmenin oranı yüzde 20
Araştırmacı Hatem Ete, var olan yüzde 10’luk kararsız seçmene bir yüzde 10’luk dilim daha eklendiğini söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programında 14 Mayıs seçimlerine giderken seçmenin tercihinin ne yönde olduğu Araştırmacı, Sosyolog Doç. Dr. Hatem Ete ile; Memleket Partisi'ndeki son durum ise Memleket Partisi Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal ile konuşuldu.‘Yüzde 20'lik kararsız seçmen kararını sandık başında verecek’Normalin üzerinde bir kararsız seçmen olduğunu bildiren Ete, bunun sebeplerini de şöyle sıraladı:‘Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 3’ten az’Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanmayacağını savunan Ete, seçimin ikinci tura kalabileceğini, bu durumda da Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasındaki farkın kolay kapanabilecek bir fark olacağını dile getirdi. Ete, şu bilgileri verdi:‘Seçimler yaklaştıkça seçmen büyük partilere yönelecek’Seçimler yaklaştıkça seçmende büyük partiler lehine bir seçim psikolojisi oluştuğunu ve oy hesaplarının yapıldığını ifade eden Ete, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:‘Millet İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu sağlama ihtimali gözükmüyor’Meclis çoğunluğunun hangi ittifak tarafından sağlanacağının seçim sonuçlarına etki edeceğini dile getiren Ete, “Burada temel dinamik şu bence; meclis çoğunluğunu kim sağlayacak? Millet İttifakı’nın meclis çoğunluğunu sağlama ihtimali gözükmüyor bizim araştırmalarımızda. Ama Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı itibariyle 280’in üzerine çıkıp çıkamayacağı gözlememiz gereken ilk şey ve bu siyasetin gidişatını da etkiler. Muhtemel bir ikinci tur seçimini de etkiler bu durum. Bakılması gereken bir diğer konu da; Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin toplam oyu yüzde 6’nın altına düşerse seçim ilk turda da sonuçlanabilir. Seçim ilk turda sonuçlanacaksa Kemal Bey’in lehine sonuçlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu söylenebilir” dedi.‘Anketler gerçek oranları yansıtmıyor’Aysel Alp’in sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal, ‘Muharrem İnce’nin Millet İttifakının yanlış konumlandığı, ittifakın kendileri, CHP ve İYİ Partiyle yapılması gerektiği ile Deva ve Gelecek Partilerinin CHP’ye tuzak kurduklarına ilişkin yazılı açıklamasının bir çağrı mı olduğu’ sorusuna yanıt verdi. İnce’nin tarihe not düşmek için bu açıklamayı yaptığını söyleyen Özkal, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Barajı geçip Meclis’e gireceğimize inanıyoruz’Memleket Partisi’nin yerli ve milli bir parti olduğunu ve Meclis’te yer alması gerektiğini savunan Özkal, “Biz barajı geçip meclise gireceğimizi düşünüyoruz. Milletvekili seçimi olarak baktığınız zaman 83 ilde, 87 bölgede seçime giriyoruz. 13 tane kadın milletvekili adayımız var liste başında olan. Bu anlamda kadınları da destekleyen bir partiyiz. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partiyiz” diye konuştu.
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Aysel Alp
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Aysel Alp
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg
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seçim, kararsız, seçmen, millet ittifakı, cumhur ittifakı, memleket partisi, muharrem ince, anket, seçim anketi, meclis, milletvekili, kadın milletvekili, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, radyo, аудио
Araştırmacı Hatem Ete: Kararsız seçmenin oranı yüzde 20
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Araştırmacı Hatem Ete, var olan yüzde 10’luk kararsız seçmene bir yüzde 10’luk dilim daha eklendiğini söyledi. Toplamda yüzde 20’lik bir kararsız seçmen oluştuğunu belirten Ete, söz konusu seçmenin karar vermek için liderlerin söylemlerine bakacaklarını ve kararlarının son ana kadar belli olmayacağını ifade etti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programında 14 Mayıs seçimlerine giderken seçmenin tercihinin ne yönde olduğu Araştırmacı, Sosyolog Doç. Dr. Hatem Ete ile; Memleket Partisi'ndeki son durum ise Memleket Partisi Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal ile konuşuldu.
‘Yüzde 20'lik kararsız seçmen kararını sandık başında verecek’
Normalin üzerinde bir kararsız seçmen olduğunu bildiren Ete, bunun sebeplerini de şöyle sıraladı:
“Seçmenin bir kısmı kararını vermemiş gözüküyor. Biz eski seçimlerde seçime 15-20 gün kala seçim sonucunu tahmin edebilecek duruma gelebiliyorduk. Ancak bu seçimde birkaç unsur seçmenin kafasını karıştırdı ve bir kararsız kitle oluştu. Yüzde 10 civarında bir seçmenin kararsızlığını normal görmek lazım. Fakat bu seçimde yüzde 10’un ötesinde henüz adresini netleştirmemiş ve aslında sandık başı diyebileceğimiz bir anda kararını verebilecek de yine bir yüzde 10 civarında seçmen var. Bu yüzde 10 civarında seçmen 2-3 sebeple kararını geciktirdi. Siyasi ittifaklar çok hızlı değişti. Hem Cumhur İttifakı’nda hem Millet İttifakı’nda sürpriz kararlar alındı.”
‘Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 3’ten az’
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanmayacağını savunan Ete, seçimin ikinci tura kalabileceğini, bu durumda da Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasındaki farkın kolay kapanabilecek bir fark olacağını dile getirdi. Ete, şu bilgileri verdi:
“Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizim gördüğümüz ilk turda sonuçlanmıyor. 4 aday olduğu için; Muharrem İnce ve Sinan Oğan da yüzde 6’nın üzerinde bir oy aldığı için seçim 2. tura kalıyor olarak görüyoruz biz. İlk turda Sayın Erdoğan’ın da Sayın Kılıçdaroğlu’nun da oyları birbirine çok yakın. 2. turda Kılıçdaroğlu biraz daha önde gözüküyor Erdoğan’a göre. Bunlar kolay kapanabilir farklar olarak gözüküyor. Şu anda Tayyip Bey ile kemal bey arasındaki oy farkı 3’ün üzerinde değil ikinci tur için. Yani çok az bir fark var ikisinin arasında. 51-52 civarında Kemal Bey alıyor; 48-49 civarında da Tayyip Bey alıyor. Buna yurt dışı oylarını eklemek de mümkün. Yurt dışı oylarının yurt içi tercihlere yansıması da 0.3-0.4 civarında Tayyip Bey lehine oluyor. Dolayısıyla fark azalıyor.”
‘Seçimler yaklaştıkça seçmen büyük partilere yönelecek’
Seçimler yaklaştıkça seçmende büyük partiler lehine bir seçim psikolojisi oluştuğunu ve oy hesaplarının yapıldığını ifade eden Ete, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:
“Sahada büyük partiler lehine, küçük partiler aleyhine bir seçim psikolojisi oluşuyor seçimlere yaklaştıkça. Seçim psikolojisinde hiçbir seçmen oyunun boşa gitmesini arzu etmez. Bu nedenle de ‘vereceğim oy kendi partime yaramıyorsa partime yakın siyasi görüşlere sahip partiye gitsin ve bu görüşüm temsil edilsin’ diye bakar. İkincisi de ‘benim görüşümün karşısında yer alan bir siyasi parti ya da lidere de yaramasın’ duygusu ön plana çıkmaya başlar. Benim kanaatim, büyük partiler, yani; AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP lehine seçimlere doğru bir yöneliş ile beraber küçük partilerin biraz daha oy kaybetmesini beklemek daha doğru. Benzer bir şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Erdoğan ve Kılıçdaroğlu lehine yaşanacaktır. Seçimlere yaklaştıkça Sinan Oğan ile Muharrem İnce’nin oylarında kısmi düşüşler yaşanabilir.”
‘Millet İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu sağlama ihtimali gözükmüyor’
Meclis çoğunluğunun hangi ittifak tarafından sağlanacağının seçim sonuçlarına etki edeceğini dile getiren Ete, “Burada temel dinamik şu bence; meclis çoğunluğunu kim sağlayacak? Millet İttifakı’nın meclis çoğunluğunu sağlama ihtimali gözükmüyor bizim araştırmalarımızda. Ama Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı itibariyle 280’in üzerine çıkıp çıkamayacağı gözlememiz gereken ilk şey ve bu siyasetin gidişatını da etkiler. Muhtemel bir ikinci tur seçimini de etkiler bu durum. Bakılması gereken bir diğer konu da; Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin toplam oyu yüzde 6’nın altına düşerse seçim ilk turda da sonuçlanabilir. Seçim ilk turda sonuçlanacaksa Kemal Bey’in lehine sonuçlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu söylenebilir” dedi.
‘Anketler gerçek oranları yansıtmıyor’
Aysel Alp’in sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal, ‘Muharrem İnce’nin Millet İttifakının yanlış konumlandığı, ittifakın kendileri, CHP ve İYİ Partiyle yapılması gerektiği ile Deva ve Gelecek Partilerinin CHP’ye tuzak kurduklarına ilişkin yazılı açıklamasının bir çağrı mı olduğu’ sorusuna yanıt verdi. İnce’nin tarihe not düşmek için bu açıklamayı yaptığını söyleyen Özkal, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tabii çok fazla anket yapılıyor. Bu anketler bizi bir dönem yüzde 1 gösteriyordu; o yüzde 1 gösterdiği dönem biz yüzde 1 değildik. Biz halkta, sokakta karşılığımız olduğunu görüyoruz. O yüzden o anketlerin çok inandırıcılığı yok. Çok büyük bir algı çalışması yapılıyor. Biz Memleket Partisi’nin alacağından daha az gösterileceğini zaten biliyoruz. Çünkü bu bir taktik. İnsanlara ‘oyunuzu verirseniz boşa gider’ demeye çalışıyorlar. Asla böyle bir durum yok. Biz Anadolu’da, Doğu’da, Batı’da insanlarla konuştuğumuz zaman ‘Kesinlikle sizi destekliyoruz, arkanızdayız’ diyorlar. Türkiye iki tane seçeneğe muhtaç değil. Mutlaka bir üçüncü seçenek olması lazım. Bizim de kendimizce yaptırdığımız anketler var. Biz o anketlerde barajı geçtiğimizi görüyoruz.”
‘Barajı geçip Meclis’e gireceğimize inanıyoruz’
Memleket Partisi’nin yerli ve milli bir parti olduğunu ve Meclis’te yer alması gerektiğini savunan Özkal, “Biz barajı geçip meclise gireceğimizi düşünüyoruz. Milletvekili seçimi olarak baktığınız zaman 83 ilde, 87 bölgede seçime giriyoruz. 13 tane kadın milletvekili adayımız var liste başında olan. Bu anlamda kadınları da destekleyen bir partiyiz. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partiyiz” diye konuştu.