https://sputniknews.com.tr/20230428/arastirmaci-hatem-ete-kararsiz-secmenin-orani-yuzde-20-1070316743.html

Araştırmacı Hatem Ete: Kararsız seçmenin oranı yüzde 20

Araştırmacı Hatem Ete: Kararsız seçmenin oranı yüzde 20

Araştırmacı Hatem Ete, var olan yüzde 10’luk kararsız seçmene bir yüzde 10’luk dilim daha eklendiğini söyledi. Toplamda yüzde 20’lik bir kararsız seçmen... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T14:20+0300

2023-04-28T14:20+0300

2023-04-28T14:20+0300

ankara'dan haber var

seçim

kararsız

seçmen

millet ittifakı

cumhur ittifakı

memleket partisi

muharrem ince

anket

seçim anketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070316331_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a6adbd49f034f6a5b1bad5a3418273af.jpg

Araştırmacı Hatem Ete: Kararsız seçmenin oranı yüzde 20 Araştırmacı Hatem Ete, var olan yüzde 10’luk kararsız seçmene bir yüzde 10’luk dilim daha eklendiğini söyledi.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programında 14 Mayıs seçimlerine giderken seçmenin tercihinin ne yönde olduğu Araştırmacı, Sosyolog Doç. Dr. Hatem Ete ile; Memleket Partisi'ndeki son durum ise Memleket Partisi Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal ile konuşuldu.‘Yüzde 20'lik kararsız seçmen kararını sandık başında verecek’Normalin üzerinde bir kararsız seçmen olduğunu bildiren Ete, bunun sebeplerini de şöyle sıraladı:‘Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 3’ten az’Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanmayacağını savunan Ete, seçimin ikinci tura kalabileceğini, bu durumda da Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasındaki farkın kolay kapanabilecek bir fark olacağını dile getirdi. Ete, şu bilgileri verdi:‘Seçimler yaklaştıkça seçmen büyük partilere yönelecek’Seçimler yaklaştıkça seçmende büyük partiler lehine bir seçim psikolojisi oluştuğunu ve oy hesaplarının yapıldığını ifade eden Ete, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:‘Millet İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu sağlama ihtimali gözükmüyor’Meclis çoğunluğunun hangi ittifak tarafından sağlanacağının seçim sonuçlarına etki edeceğini dile getiren Ete, “Burada temel dinamik şu bence; meclis çoğunluğunu kim sağlayacak? Millet İttifakı’nın meclis çoğunluğunu sağlama ihtimali gözükmüyor bizim araştırmalarımızda. Ama Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı itibariyle 280’in üzerine çıkıp çıkamayacağı gözlememiz gereken ilk şey ve bu siyasetin gidişatını da etkiler. Muhtemel bir ikinci tur seçimini de etkiler bu durum. Bakılması gereken bir diğer konu da; Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin toplam oyu yüzde 6’nın altına düşerse seçim ilk turda da sonuçlanabilir. Seçim ilk turda sonuçlanacaksa Kemal Bey’in lehine sonuçlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu söylenebilir” dedi.‘Anketler gerçek oranları yansıtmıyor’Aysel Alp’in sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal, ‘Muharrem İnce’nin Millet İttifakının yanlış konumlandığı, ittifakın kendileri, CHP ve İYİ Partiyle yapılması gerektiği ile Deva ve Gelecek Partilerinin CHP’ye tuzak kurduklarına ilişkin yazılı açıklamasının bir çağrı mı olduğu’ sorusuna yanıt verdi. İnce’nin tarihe not düşmek için bu açıklamayı yaptığını söyleyen Özkal, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Barajı geçip Meclis’e gireceğimize inanıyoruz’Memleket Partisi’nin yerli ve milli bir parti olduğunu ve Meclis’te yer alması gerektiğini savunan Özkal, “Biz barajı geçip meclise gireceğimizi düşünüyoruz. Milletvekili seçimi olarak baktığınız zaman 83 ilde, 87 bölgede seçime giriyoruz. 13 tane kadın milletvekili adayımız var liste başında olan. Bu anlamda kadınları da destekleyen bir partiyiz. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partiyiz” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

seçim, kararsız, seçmen, millet ittifakı, cumhur ittifakı, memleket partisi, muharrem ince, anket, seçim anketi, meclis, milletvekili, kadın milletvekili, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, radyo, аудио