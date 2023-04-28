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Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Antalya Nisan ayında beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 10-20 santimetreyi buldu. Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10-20... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023-04-28T15:03+0300
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Antalya, Nisan ayının sonunda beyaza büründü. Akseki içesinde Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiine dün saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirirken, bu sabah 06.00 sıralarında kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nin Kaklıktaş Battı Çıktı mevkiinden itibaren başladı ve Tınaztepe’ye kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri yeniden harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Yolda kalan bazı araçlara ise Karayolları Alacabel ekipleri yardım etti. Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, kar yağışı saat 11.00 sıralarında etkisini yitirdi. Ulaşımda ise herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.
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hava durumu, meteoroloji, antalya, kar, bahar
hava durumu, meteoroloji, antalya, kar, bahar

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

15:03 28.04.2023
© İHA / AYŞE ÇATLIAntalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© İHA / AYŞE ÇATLI
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Antalya Nisan ayında beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 10-20 santimetreyi buldu. Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10-20 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.
Antalya, Nisan ayının sonunda beyaza büründü. Akseki içesinde Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiine dün saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirirken, bu sabah 06.00 sıralarında kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.
Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nin Kaklıktaş Battı Çıktı mevkiinden itibaren başladı ve Tınaztepe’ye kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri yeniden harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Yolda kalan bazı araçlara ise Karayolları Alacabel ekipleri yardım etti. Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, kar yağışı saat 11.00 sıralarında etkisini yitirdi. Ulaşımda ise herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.
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