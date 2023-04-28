Alaattin Çakıcı'dan ‘Muhammet Yakut' açıklaması

Günlerdir sosyal medyada Muhammet Yakut açıklamalarda bulunuyor. Kendisini tanımam amcaları doktor Abdurrahman Yakut ve Ahmet Yakut eskiden beri dostlarımdır. Günlerdir sosyal medyada Muhammet Yakut açıklamalarda bulunuyor. Kendisini tanımam amcaları doktor Abdurrahman Yakut ve Ahmet Yakut eskiden beri dostlarımdır.

Muhammed Yakut'un kim ile ne alışverişi var bilemem Şemseddin Başak videosunda bir şeyler söylemeye çalışıyor bahsettiği aşiret isimlerinden kimseyi tanımam bu seçim arifesinde neyin peşinde bunlar. Muhammed Yakut'un kim ile ne alışverişi var bilemem Şemseddin Başak videosunda bir şeyler söylemeye çalışıyor bahsettiği aşiret isimlerinden kimseyi tanımam bu seçim arifesinde neyin peşinde bunlar.

Ömrümde kimseye yalakalık etmedim kimsenin arkasından laf konuşmam ve söylediğim lafı da asla inkâr etmem Bu ülkede de kimseye devletin dışında boyun eğmedim ama benimle kimin ne işi varsa bu ülkede yaşıyor sosyal medyada değil. Ömrümde kimseye yalakalık etmedim kimsenin arkasından laf konuşmam ve söylediğim lafı da asla inkâr etmem Bu ülkede de kimseye devletin dışında boyun eğmedim ama benimle kimin ne işi varsa bu ülkede yaşıyor sosyal medyada değil.