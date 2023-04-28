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Alaattin Çakıcı'dan ‘Muhammet Yakut' açıklaması
Alaattin Çakıcı'dan ‘Muhammet Yakut' açıklaması
Alaattin Çakıcı, YouTube'da videolar yayınlanan Muhammet Yakut'u tanımadığını belirterek, "Muhammed Yakut'un kim ile ne alışverişi var bilemem Şemseddin Başak... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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Organize suç örgütü hükümlüsüyken afla tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Twitter üzerinden Muhammet Yakut ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.Çakıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.
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alaattin çakıcı, seçim, youtube

Alaattin Çakıcı'dan ‘Muhammet Yakut' açıklaması

01:16 28.04.2023 (güncellendi: 01:30 28.04.2023)
© AAEdirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Alaattin Çakıcı, YouTube'da videolar yayınlanan Muhammet Yakut'u tanımadığını belirterek, "Muhammed Yakut'un kim ile ne alışverişi var bilemem Şemseddin Başak videosunda bir şeyler söylemeye çalışıyor bahsettiği aşiret isimlerinden kimseyi tanımam bu seçim arifesinde neyin peşinde bunlar" ifadelerini kullandı.
Organize suç örgütü hükümlüsüyken afla tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Twitter üzerinden Muhammet Yakut ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Çakıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.
Günlerdir sosyal medyada Muhammet Yakut açıklamalarda bulunuyor. Kendisini tanımam amcaları doktor Abdurrahman Yakut ve Ahmet Yakut eskiden beri dostlarımdır.
Muhammed Yakut'un kim ile ne alışverişi var bilemem Şemseddin Başak videosunda bir şeyler söylemeye çalışıyor bahsettiği aşiret isimlerinden kimseyi tanımam bu seçim arifesinde neyin peşinde bunlar.
Ömrümde kimseye yalakalık etmedim kimsenin arkasından laf konuşmam ve söylediğim lafı da asla inkâr etmem Bu ülkede de kimseye devletin dışında boyun eğmedim ama benimle kimin ne işi varsa bu ülkede yaşıyor sosyal medyada değil.
İnsan beni istediği yerde bulur kimin kim ile ne problemi varsa televizyonlarda konuşmaya gerek yok yiğit olan adamın karşısına dikilir ve hesap sorar. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.
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