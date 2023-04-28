https://sputniknews.com.tr/20230428/aksener-alt-tarafi-bir-secime-gidiyoruz-sanki-savasa-gidiyormusuz-gibi-1070321426.html

Akşener: Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyormuşuz gibi

Akşener: Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyormuşuz gibi

İYİ Parti lideri Meral Akşener İstanbul'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. Akşener, "Pek çok hakarete ve iftiraya uğradık. İl Başkanımız, basın... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T15:40+0300

2023-04-28T15:40+0300

2023-04-28T15:40+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070290235_0:122:3207:1925_1920x0_80_0_0_a511252fad5bff79ae78c396e1e7ded1.jpg

Akşener, "Yandaş kavramının ortadan kalkacağı, 82 puan alıp atamayan çocuklarımızın ortadan kalkacağı, istihdam yaratılacağı... Ankara'da bir park var jeliboncu arkadaşın. O arkadaşın dinozor merakı ne? Bir park yapmış 16 milyar lira. İstanbul'da atanamadığı için ağlayan öğretmenlerimiz var, KYK borçlarını ödeyemediği için zor durumda olan gençlerimiz var, tencere kaynatmakta zorlanan anneler var ama 16 milyar lira ile 3 kişinin zengin edildiği olaylar var. Yandaşlara yapılan milyar liralık vergi aflarını koyun, İstanbul nasıl kalkınırdı kim bilir" dedi."İstanbul'da sosyal belediyecilik devrede" diyen Akşener, "Bunların hepsini 14 Mayıs akşamı attaya göndereceğiz ve liyakatin öne çıktığı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün uygulandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu."Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyen Akşener, "Tertemiz helal oylarınızla, bizi anlatarak, İYİ Parti'yi anlatarak... Pek çok hakarete ve iftiraya uğradık. İl Başkanımız, basın danışmanım saldırıya uğradı, evim basıldı, partimiz kurşunlandı. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyormuşuz gibi" derken, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sayın Bekir Bozdağ, kazanırsak biz FETÖ kazanacakmış. 8 sene Meclis'i yönettin, senin kadar cıvık görmedim. Bir başkası, ben Binali Yıldırım'a saygısı olan bir insandım; hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı ama 14 Mayıs seçiminin 'işgalci güçle' istiklal mücadelesi verenlerle olduğunu söylüyor. Yazıktır, günahtır, ahmaklıktır, saygısızlıktır. Bir başkası arkadaş erkek-erkeğe evliliğe takınmış, hayırdır inşallah. 14 Mayıs akşamı kazandığımızda Türkiye'de darbe olacakmış, hadi oradan be."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti