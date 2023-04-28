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ABB Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
ABB Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "ihaleye fesat... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T19:32+0300
2023-04-28T19:32+0300
türkiye
mansur yavaş
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
fatih ünal
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Ünal'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinin 3. fıkrasında aranan koşullara uyulmaksızın geçersiz iş deneyim belgelerinin geçerli kabul edildiği ifade edildi.Dilekçede, geçerli bir iş deneyim belgesi olmadığından ihaleye katılma yeterliliği bulunmayan yüklenici firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmak yerine geçerli kabul edildiği ve ihalenin anılan şirket üzerinde bırakıldığı kaydedildi.Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 11 Mayıs 2022'de yapılan Başkent Ankara Kalkınma Projesi (1 ve 3 Etap) ile Ankara il sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarında zemin imalatları yapım işi ihalesinde en avantajlı teklif sahibi olarak Agra Kent ve Reven şirketlerinin belirlendiği anlatılan dilekçede, bu kapsamda 51 milyon 888 bin 880 TL bedelli sözleşme imzalandığı aktarıldı.Dilekçede, yine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca 22 Nisan 2022'de Çankaya ve Yenimahalle'de park yapım işi ihalesinin Deniz Yıldırım Akıncı isimli istekli üzerinde kaldığı, karşılığında 18 milyon 888 bin 888 bedelli sözleşme imzalandığı belirtilerek, sözleşmeye Reven şirketince de teklif verildiği ifade edildi.İhale Komisyonunca firmanın yeterlilik bilgilerinin tam, dosyasının ise uygun olarak kabul edildiği anlatılan dilekçede, teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde kalması nedeniyle Reven şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı kaydedildi.Reven şirketince söz konusu ihalelerde, 26 Kasım 2020 tarihli iş deneyim belgesi kullanıldığına dikkat çekilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:Söz konusu eylemlerle "ihaleye fesat karıştırma" suçunun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştiği vurgulanan dilekçede, ilgili kamu görevlileri ve firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.'Hukuk içinde ilgililerinden hesabını soracağız'Dilekçeyi savcılığa verdikten sonra adliye önünde basın açıklaması yapan Fatih Ünal, ihale süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili olarak üzerine düşen sorumluluk gereği suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.Ankaralıların vergilerinden oluşturulan büyükşehir belediyesinin bütçesinin hukuksuz şekilde harcanmasına, meclis üyesi ve bir hukukçu olarak rıza göstermeyeceğini ifade eden Ünal, "Seçilmeden önce yetim hakkından dem vurup, ihalelerin şeffaf şekilde yapılacağını söyleyenlerin, ihale süreçlerinde hukuka aykırı davranması başlı başına bir çelişkidir. Ankara'ya hizmet söz konusuysa gereken desteği vereceğimizi her zaman söyledik ancak yapılan şey Ankaralıların aleyhine olacaksa hukuk içinde elbette ilgililerinden hesabını soracağız" değerlendirmesinde bulundu
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mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, fatih ünal
mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, fatih ünal

ABB Meclisi Başkan Vekili Fatih Ünal'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

19:32 28.04.2023
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Ünal'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinin 3. fıkrasında aranan koşullara uyulmaksızın geçersiz iş deneyim belgelerinin geçerli kabul edildiği ifade edildi.
Dilekçede, geçerli bir iş deneyim belgesi olmadığından ihaleye katılma yeterliliği bulunmayan yüklenici firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmak yerine geçerli kabul edildiği ve ihalenin anılan şirket üzerinde bırakıldığı kaydedildi.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 11 Mayıs 2022'de yapılan Başkent Ankara Kalkınma Projesi (1 ve 3 Etap) ile Ankara il sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarında zemin imalatları yapım işi ihalesinde en avantajlı teklif sahibi olarak Agra Kent ve Reven şirketlerinin belirlendiği anlatılan dilekçede, bu kapsamda 51 milyon 888 bin 880 TL bedelli sözleşme imzalandığı aktarıldı.
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ünal, suç duyurusu dilekçesini sunduktan sonra basın açıklaması yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ünal, suç duyurusu dilekçesini sunduktan sonra basın açıklaması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ünal, suç duyurusu dilekçesini sunduktan sonra basın açıklaması yaptı
© AA
Dilekçede, yine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca 22 Nisan 2022'de Çankaya ve Yenimahalle'de park yapım işi ihalesinin Deniz Yıldırım Akıncı isimli istekli üzerinde kaldığı, karşılığında 18 milyon 888 bin 888 bedelli sözleşme imzalandığı belirtilerek, sözleşmeye Reven şirketince de teklif verildiği ifade edildi.
İhale Komisyonunca firmanın yeterlilik bilgilerinin tam, dosyasının ise uygun olarak kabul edildiği anlatılan dilekçede, teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde kalması nedeniyle Reven şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı kaydedildi.
Reven şirketince söz konusu ihalelerde, 26 Kasım 2020 tarihli iş deneyim belgesi kullanıldığına dikkat çekilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:
"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre belgenin kullanılabileceği bir yıllık sürenin son tarihi 26 Kasım 2021'dir. Üç ihalenin gerçekleştiği tarih ise 26 Kasım 2021'den sonradır. Yani Reven şirketince sunulan iş deneyim belgesinin bir yıllık kullanım süresi dolmuştur. Bu nedenle adı geçen isteklinin teklifinin, belgesi geçersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Ancak şirketin teklifi, üç ihalede de geçerli kabul edilmiştir. Oysaki düzenlenme tarihi belge üzerine açıkça yer almaktadır. İlk bakışta tespit edilebilecek nitelikte bir bilgidir. Buna karşın farklı kişilerden oluşan üç ihale komisyonunca, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bu husus tespit edilmemiş, gereken işlemler yapılmamıştır."
Söz konusu eylemlerle "ihaleye fesat karıştırma" suçunun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştiği vurgulanan dilekçede, ilgili kamu görevlileri ve firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

'Hukuk içinde ilgililerinden hesabını soracağız'

Dilekçeyi savcılığa verdikten sonra adliye önünde basın açıklaması yapan Fatih Ünal, ihale süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili olarak üzerine düşen sorumluluk gereği suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Ankaralıların vergilerinden oluşturulan büyükşehir belediyesinin bütçesinin hukuksuz şekilde harcanmasına, meclis üyesi ve bir hukukçu olarak rıza göstermeyeceğini ifade eden Ünal, "Seçilmeden önce yetim hakkından dem vurup, ihalelerin şeffaf şekilde yapılacağını söyleyenlerin, ihale süreçlerinde hukuka aykırı davranması başlı başına bir çelişkidir. Ankara'ya hizmet söz konusuysa gereken desteği vereceğimizi her zaman söyledik ancak yapılan şey Ankaralıların aleyhine olacaksa hukuk içinde elbette ilgililerinden hesabını soracağız" değerlendirmesinde bulundu
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