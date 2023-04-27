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SON DAKİKA | Putin: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak
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Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Türkiye turnesine çıktı
Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Türkiye turnesine çıktı
Oyuncu Zafer Algöz ve senarist-yazar Can Yılmaz’ı buluşturan ‘Burda Olan Burda Kalır’, mayıs ve haziran ayında farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak. Algöz ve... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T16:32+0300
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zafer algöz
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Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi 'Burda Olan Burda Kalır', mayıs ve haziran ayında Türkiye turnesinde seyirciyle buluşacak. Algöz ve Yılmaz’ın bir metne bağlı kalmadan hayata dair komik hikayelerle izleyenleri kahkahaya boğduğu gösterinin biletleri Türkiye’nin lider biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.Bir şakadan yola çıkarak hayata geçen ve yüzlerce gösteriyle seyirciyle buluşan Burda Olan Burda Kalır, 2 Mayıs’ta TED Sakarya Koleji, 3 Mayıs’ta Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, 6 Mayıs’ta Mall of Antalya, 7 Mayıs’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 13 Mayıs’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu, 17 Mayıs’ta Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 12 Haziran’da Ordu Kültür ve Sanat Merkezi, 13 Haziran’da Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak.
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zafer algöz, can yılmaz, turne, bilet, sahne
zafer algöz, can yılmaz, turne, bilet, sahne

Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Türkiye turnesine çıktı

16:32 27.04.2023
© Fotoğraf : biletix.comCan Yılmaz, Zafer Algöz
Can Yılmaz, Zafer Algöz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Fotoğraf : biletix.com
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Oyuncu Zafer Algöz ve senarist-yazar Can Yılmaz’ı buluşturan ‘Burda Olan Burda Kalır’, mayıs ve haziran ayında farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak. Algöz ve Yılmaz’ın hayattan anekdotlarla ve hatıralarıyla eğlenceli anlar yaşatan iki kişilik gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.
Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi 'Burda Olan Burda Kalır', mayıs ve haziran ayında Türkiye turnesinde seyirciyle buluşacak. Algöz ve Yılmaz’ın bir metne bağlı kalmadan hayata dair komik hikayelerle izleyenleri kahkahaya boğduğu gösterinin biletleri Türkiye’nin lider biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.
Bir şakadan yola çıkarak hayata geçen ve yüzlerce gösteriyle seyirciyle buluşan Burda Olan Burda Kalır, 2 Mayıs’ta TED Sakarya Koleji, 3 Mayıs’ta Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, 6 Mayıs’ta Mall of Antalya, 7 Mayıs’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 13 Mayıs’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu, 17 Mayıs’ta Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 12 Haziran’da Ordu Kültür ve Sanat Merkezi, 13 Haziran’da Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak.
Zafer Algöz, Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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