https://sputniknews.com.tr/20230427/volkan-demirel-teklifler-aldim-ama-hatayi-birakamam-1070248450.html

Volkan Demirel: Teklifler aldım ama Hatay’ı bırakamam

Volkan Demirel: Teklifler aldım ama Hatay’ı bırakamam

Hatay'a destek olmaya devam edeceğini söyleyen Volkan Demirel, "Haftada en az 1-2 kere Hatay’a gelip destek olmaya, insanlara umut olmaya çalışıyorum. Benim... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T08:24+0300

2023-04-27T08:24+0300

2023-04-27T08:24+0300

spor

volkan demirel

hatayspor

hatay

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel 2.5 ay aradan sonra ilk kez konuştu. Depreme bizzat şahit olan, Hatay’daki çalışmalarıyla gönüllere taht kuran Volkan Demirel yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı.Bütün ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde, üstlendiği aktif rolle hafızalara kazınan, bölgede gösterdiği çabalarla ikonik bir kahramana dönüşen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ilk kez yüreğini açtı.Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın buruk geçtiğini belirterek sözlerine başlayan Volkan Demirel “Yaşadığımız sıradan bir deprem değildi, gerçek bir felaketti.Bütün Türkiye üzüldü, ardında hiçbir zaman silinmeyecek izler, unutulmayacak acılar bıraktı” değerlendirmesinde bulundu.'Beni en çok zorlayan soru, 'Nasılsın' oldu'Başarılı teknik adam geride kalan süreçte yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi: Deprem sonrası bölge olarak zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Volkan Demirel, “Ama hayat devam ediyor, ben de bu hayatın devam etmesine yardım etmek için sık sık buraya gelmeye çalışıyorum, haftada en az bir iki kere, buraya geliyor ve insanların ihtiyaçlarına destek vermeye çalışıyorum. Çünkü buradaki insanlar bizleri görünce mutlu oluyorlar. Onlara umut olmaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar da hep geleceğim ve beraber olacağız” ifadelerini kullandı.'Uygun olursa maçları Mersin'de oynayabiliriz'Yeni sezonda maçları oynamak için Akhisar veya Mersin’i tercih edeceklerini belirten Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: “Saha ve organizasyon şartlarını halledersek inşallah uygun olan iki yerden birinde Hatayspor’u tekrardan ayağa kaldırmaya çalışacağım.'Herkes kulübü ayağa kaldırmaya çalışıyor'Herkes Hatayspor’u ayağa kaldırmak için çalışıyor. Ben de elimden geldiğince Hatayspor’u en iyi şekilde hazırlayacağım ve el birliğiyle 2023-24 sezonunda Zümrüdüanka Kuşu gibi hayata döndüreceğiz, küllerimizden yeniden doğacağız.”Bir yandan da Hatayspor’u yeni sezona hazırlamaya çalışan Demirel “Bu dönemde Çeşitli kulüplerden transfer teklifleri geldi ama ben Hatayspor’u bırakmak istemiyorum. Bu insanların bana olan sevgisini gördünüz, bu sevgi ile bizde gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladık. Seneye inşallah Hataysporumuz’u ayağa kaldıracağız” dedi.Volkan Demirel’in deprem travmasını henüz atlatamayan kızlarının babalarını Hatay’a yollamadığını anlatan Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, “Ancak Volkan üstlendiği misyon gereği kendisini gitmek zorunda hissediyor. Kızlarını rahatlatmak için, başka şehre gittiğini söyleyerek evden çıkabiliyor” dedi.Demirel şu ifadeleri kullandı:'Şimdiden 2-3 futbolcu ile anlaşma sağladık'Yurtdışında dışında izlediğim, beğendiğim futbolcularla bire bir görüşmeler yapıyorum. Daha önce çalışırken sadece videolarını izliyordum, şimdi hem görüntülerini izliyorum ve tespit ettiğimiz oyuncuların maçlarını gidip yerinde izleme, kendileriye görüşme fırsatım oluyor. Hatay’ın durumunu anlatıyorum. Sağ olsun gerçekten oradaki oyuncular da Hatay’ın durumunu bilmelerine rağmen benim söylediklerimle beraber bana inanıp buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Şimdiden 2-3 oyuncuyla anlaştık gibi.'En az 10-12 oyuncu transferi yapılacak'Şu anda kadromuzda ayrılan oyuncularımız oldu. Mevcut kadroda 15-16 futbolcumuz var, en az 10-12 transfer yaparak Hatayspor’u yeni sezona hazırlayacağız. Kiralık oynayanlar geri dönecek ama bonservisiyle verdiğimiz oyuncuları döndürmek zor.Maliyeti olmadan yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz, Başka takımlarda kiralık oynayan oyuncularımla konuşuyorum. Onların bütün performans bilgilerini, kendilerinden moral ve motivasyon bilgilerini alıyorum. İnşallah onlarla en iyi şekilde hazırlanarak Hatayspor’u dediğim gibi Ankakuşu gibi hayata döndüreceğiz.”'Birbirimizi kırmadan, üzmeden'Volkan Demirel, Samandağ’daki konuşmasında “G.Saraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonlusu, Hataylısı herkes burada. Hepimiz biriz. Hepimiz bu bayrağın altında bir bireyiz. Lütfen birbirimizi kırmadan, üzmeden, büyüdüğünüzde de bu şekilde yan yana maçlara giderek bu ülkeyi huzur içinde bir topluluğa kavuşturun. Sizden tek ricam bu” derken bu sözleri büyük alkış aldı.

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