https://sputniknews.com.tr/20230427/turk-telekom-galatasaray-nef-maci-10-mayisa-ertelendi-1070289714.html
Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı 10 Mayıs'a ertelendi
Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı 10 Mayıs'a ertelendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı, 10 Mayıs'a ertelendi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T21:18+0300
2023-04-27T21:18+0300
2023-04-27T21:18+0300
spor
galatasaray
türk telekom
basketbol
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Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamada, "30 Nisan Pazar günü oynayacağımız Galatasaray Nef maçı, Gran Canaria ile yapacağımız Avrupa Kupası finali nedeniyle 10 Mayıs Çarşamba gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde dün Ukrayna'nın Prometey takımını eleyen Türk Telekom, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmişti.Türk Telekom, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla finalde karşılaşacak.
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galatasaray, türk telekom, basketbol
galatasaray, türk telekom, basketbol
Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı 10 Mayıs'a ertelendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı, 10 Mayıs'a ertelendi.
Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamada, "30 Nisan Pazar günü oynayacağımız Galatasaray Nef maçı, Gran Canaria ile yapacağımız Avrupa Kupası finali nedeniyle 10 Mayıs Çarşamba gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde dün Ukrayna'nın Prometey takımını eleyen Türk Telekom, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmişti.
Türk Telekom, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla finalde karşılaşacak.