https://sputniknews.com.tr/20230427/tuik-kurumumuz-bahsi-gecen-davada-taraf-degil-1070243507.html

TÜİK: Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değil

TÜİK: Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değil

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK), bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde CİMER üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili başvuru yapıldığı... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T01:21+0300

2023-04-27T01:21+0300

2023-04-27T01:25+0300

ekonomi

tüfe

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

dava

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

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Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK), "TÜİK’e açtığımız davayı kazandık: Madde fiyat listesi açıklanacak!" başlığı ile yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuda Kuruma karşı açılan bir dava olmadığı da bildirildi. Bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili Kuruma başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), dava, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)