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TÜİK: Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değil
TÜİK: Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değil
Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK), bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde CİMER üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili başvuru yapıldığı... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
tüfe
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
dava
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Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK), "TÜİK’e açtığımız davayı kazandık: Madde fiyat listesi açıklanacak!" başlığı ile yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuda Kuruma karşı açılan bir dava olmadığı da bildirildi. Bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili Kuruma başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
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tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), dava, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), dava, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

TÜİK: Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değil

01:21 27.04.2023 (güncellendi: 01:25 27.04.2023)
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK), bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde CİMER üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiği belirtilerek, "TÜİK'e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir." ifadesi kullanıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK), "TÜİK’e açtığımız davayı kazandık: Madde fiyat listesi açıklanacak!" başlığı ile yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuda Kuruma karşı açılan bir dava olmadığı da bildirildi. Bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili Kuruma başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kurumumuzdan alınan cevaplara istinaden Bilgi Edinme Kurulu'na itiraz edilmiş, Kurul tarafından 3 Ağustos 2022 tarih ve 2022/936 sayılı karar ile talep reddedilmiştir. Bilgi Edinme Kurulu'nun ret kararının İdare Mahkemesi’ne taşındığı, mahkeme tarafından da bilgi edinme talebinin ret işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. TÜİK'e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir."
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